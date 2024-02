'Cine care e?'. Reacția lui Olaf Scholz la întâlnirea cu 'sosia' lui / Asemănarea este izbitoare / FOTO

„Cine care e?”, scrie pe X, la rândul său, senatorul Chris Coons.

Întâlnirea de vineri nu este prima a celor doi politicieni.

În 2021, senatorul a publicat pe Twitter o imagine cu cancelarul, într-o vizită în Germania. Multe persoane au remarcat asemănarea celor doi.

În ianuarie 2023, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia, cei doi s-au întâlnit din nou.

„Este întotdeauna o plăcere să vorbesc cu o persoană care este la fel de frumoasă ca mine”, scria cu umor senatorul postând o imagine împreună.

Olaf Scholz a efectuat săptămâna trecută a treia sa vizită în Statele Unite de când este cancelar, în decembrie 2021.

El a cerut Congresului american să deblocheze un nou ajutor destinat Ucrainei împotriva Rusiei, care ocupă o parte a teritoriului ucrainean.

Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4