Reacția SUA după ce China a acuzat că o navă de război americană a intrat ilegal în Marea Chinei de Sud / FOTO

Acest incident intervine în contextul unei lupte pentru influenţă între Beijing şi Washington în această zonă maritimă şi al unei rivalităţi în multe alte dosare - Tiawan, TikTok, tratamentul minorităţii uigure sau comerţul.

Distrugătorul USS Milius a ”pătruns ilegal”, joi, ”fără aprobarea autorităţilor chineze”, în apele Insulelor Paracel, a anunţat într-un scurt comunicat un purtător de cuvânt al teatrului de operaţiuni de sud al armatei chineze, Tian Junli.

”Forţe navale şi aeriene au fost mobilizate pentru a urmări şi supraveghea această navă, a lansa un avertisemnt şi a o face să părăsească zona”, a anunţat el.

El a denunţat o manevră americană care ”compromite pacea şi stabilitatea în Marea Chinei de Sud” şi a dat asigurări că armata chineză ”rămâne de pază şi va lua toate măsurile necesare pentru a salva cu fermitate suveranitatea naţională”.

Insulele Paracel, un arhipelag situat la o distanţă egală de coastele Chinei şi Vietnamului, sunt disputate de către Beijing şi Hanoi.

Marina chineză a preluat controlul întregului arhipelag în 1974, în urma unui conflict naval.

”Declaraţia RPC (Republica Populară China) este mincinoasă”, a replicat un purtător de cuvânt al Comandamentului indo-pacific al armatei americane.

”USS Milius (...) desfăşoară operaţiuni de rutină la Marea Chinei de Sud şi nu a fost respins. Statele Unite continuă să zboare, navigheze şi opereze acolo unde le-o permite dreptul internaţional”, a subliniat el.

China afirmă că a fost prima naţiune care a descoperit şi numit insulele de la Marea Chinei de Sud, tranzitată în prezent de o mare parte a comerţului între Asia şi restul lumii.

Ea revendică, astfel, o mare parte a insulelor din această zonă maritimă.

Însă alte naţiuni riverane - Filipine, Vietnam, Malaysia, Brunei - au pretenţii concurente de suveranitate.

Fiecare dintre aceste ţară controlează mai multe insule şi atoli, în arhipelagul Spartley, mai la sud, unde au loc incidente mult mai frecvent decât în arhipelagul Paracel.

Statele Unite desfăşoară cu regularitate operaţiuni la Marea Chinei de Sud, invocând ”libertatea navigaţiei”, şi trimit în regiune nave de război cu scopul de a contesta pretenţiile chineze.

Sailors assigned to the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) conduct an underway replenishment with the Lewis and Clark-class dry cargo ship USNS Cesar Chavez (T-AKE 14) while operating in the East China Sea, March 20.