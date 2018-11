Recolta de orz din Canada va duce la creșterea prețului berii artizanale

Evoluţiile meteo nefavorabile pentru culturile de orz din Canada, unul din cei mai mari producători mondiali, vor duce la creşterea costurilor şi diminuarea marjelor berarilor care se bazează pe malţul din orz pentru a da savoare berii lor, informează Bloomberg preluată de Agerpres.

Preţurile la orz au crescut pe măsură ce vremea rece a urmat secetei, afectând o mare parte din recolta de orz. Problemele cu culturile de orz din Canada au apărut într-un moment în care stocurile mondiale ar urma să atingă cel mai scăzut nivel din ultimii 35 de ani, din cauza condiţiilor secetoase care au afectat producţiile din Europa şi până în Australia, ceea ce va duce la creştere costurilor pentru berării şi distilerii care folosesc orzul pentru a produce whisky şi alte băuturi."Acest lucru are un impact asupra preţului berii la raft. Marjele de profit se subţiază din ce în ce mai mult", susţine Brett Ireland, director general la Bearhill Brewing, care deţine patru microberării în regiune Alberta.Chiar dacă fermierii canadieni au însămânţat o suprafaţă mai mare de teren cu orz în acest an, vremea nefavorabilă a întârziat recoltatul în unele părţi din câmpiile canadiene şi ar urma să afecteze calitatea orzului care poate fi transformat în malţ. O mare parte din recoltă a fost retrogradată pentru a fi folosită ca nutreţ pentru animale în urma pagubelor produse de zăpadă, susţine Kevin Sich, director de aprovizionare la Rahr Malting, unul din cei mai mare procesatori din Canada.În alte părţi ale lumii, recolta de orz a Uniunii Europene a atins cel mai scăzut nivel din ultimii şase ani din cauza secetei, ceea ce a dus la creşterea cu peste 30% a preţului pentru orzul folosit ca nutreţ în ţări precum Germania în ultimele şapte luni. Un deficit de ingrediente folosite la producţia de bere ar putea să persiste în Franţa şi alte ţări în 2019 după seceta din Europa.În aceste condiţii, berarii şi consumatorii din Brazilia, cel mai mare importator mondial de orz folosit la producţia malţului, se confruntă cu riscul deficienţelor de aprovizionare şi preţurilor mai mari, susţin analiştii de la Bloomberg Intelligence. Companiile producătoare de băuturi pot absorbi costurile sau le pot transfera pe seama consumatorilor prin intermediul preţurilor mai mari.Luna trecută, Guvernul canadian estima într-un raport că preţul la orz ar putea creşte până la 275 dolari canadieni pe tonă în acest sezon, un salt de 21% comparativ cu sezonul precedent. În timp ce preţul orzului folosit ca nutreţ s-a apreciat cu 8,6% în acest an preţul orzului de calitate folosit la producţia malţului a crescut cu până la 25 dolari canadieni pe tonă."Nu există nicio îndoială că această situaţie va duce la creştere preţurilor. Cu siguranţă va însemna costuri mai mari pentru berari", susţine Peter Watts director la Canadian Malting Barley Technical Centre. Potrivit acestuia, producătorii de bere artizanală, care utilizează o cantitate de malţ de până la patru ori mai mare decât berarii tradiţionali, ar putea fi cei mai afectaţi pentru că nu utilizează suplimente. În timp ce berarii tradiţionali ar putea să cheltuie 5 cenţi pentru malţul folosit la o sticlă de bere, producătorii de bere artizanală ar putea să cheltuie cel puţin 25 de cenţi, în funcţie de procesul de fabricaţie şi tipul de bere.Potrivit lui Brett Ireland, costurile cu achiziţionarea de malţ, care este folosit pentru o gamă largă de beri de la India pale şi până la berile de tip stout, ar urma să crească cu 5%. În aceste condiţii puburile ar putea fi nevoite să crească costul unei halbe de bere pentru a acoperi majorările de preţ, chiar dacă modificările nu vor fi dramatice, apreciază Brett Ireland.