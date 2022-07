Record de vizitatori la Grădina Botanică din Cluj în prima jumătate a anului - peste 125.000 de persoane

Peste 125.000 de persoane au vizitat Grădina Botanică din Cluj-Napoca, în prima jumătate a anului în curs, ceea ce reprezintă un record, potrivit Agerpres.

"Grădina Botanică a UBB - număr record de vizitatori în prima jumătate a anului 2022. Peste 125.400 de vizitatori au trecut pragul Grădinii Botanice "Alexandru Borza" a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) în perioada ianuarie - iunie 2022. Numărul vizitatorilor din prima jumătate a acestui an a depăşit valorile înregistrate în perioadele similare anterioare declanşării pandemiei COVID-19", se arată într-un comunicat transmis, joi, de UBB.Potrivit sursei citate, UBB are în administrare peste 81 hectare de spaţii verzi, ceea ce reprezintă circa 10% din zona verde a municipiului Cluj-Napoca (814 ha). Grădina Botanică "Alexandru Borza" este situată în centrul oraşului şi deţine mii de specii de plante de pe toate meridianele globului."Aproape 78.000 de vizitatori au fost, doar în lunile aprilie şi mai, atraşi în special de colecţiile remarcabile de bulboase de primăvară (lalele, zambile, brânduşe, narcise etc.). Pe lângă acestea, noile colecţii de plante (rododendroni şi azalee, ceapă ornamentală, crini etc.), dar şi evenimentele organizate pentru promovarea patrimoniului vegetal sau cultural au atras constant atenţia publicului. Pe tot parcursul verii, dar şi în toamnă, sunt prevăzute şi alte evenimente (unele cu tradiţie deja, altele inedite), astfel încât cei care doresc să se relaxeze şi să înveţe în acelaşi timp lucruri incitante din lumea plantelor să o poată face într-un mod cât mai agreabil în această oază de verdeaţă aflată în centrul municipiului Cluj-Napoca", declară, conform comunicatului, directorul Grădinii Botanice "Alexandru Borza" a UBB, conf. univ. dr. Mihai Puşcaş.