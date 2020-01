'RECORD' După ce a REVOLTAT profesorii, Guvernul Orban își pune și elevii în cap: SOMAȚIE pentru schimbarea structurii anului școlar

Consiliul Elevilor solicită ministrului Educației retragerea proiectului de Ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit căruia cursurile vor începe în 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarnă nu va mai fi asimilată cu vacanța intersemestrială, fapt ce va duce la un „real dezechilibru”, conform Mediafax.

„Considerăm că o astfel de măsură ar produce haos în sistemul de educație, întrucât întreaga perioadă dintre cele două vacanțe (vacanța de iarnă, respectiv cea intersemestrială) va fi dedicată doar rezolvării situației școlare și nu aprofundării materiei, în conformitate cu programa școlară. Faptul că proiectul de Ordin prevede cel mai scurt an școlar din istoria recentă nu este un aspect îmbucurător pentru beneficiarul primar al educației – nu structura anului școlar ar trebui să fie una mult mai aerisită pentru a permite dezvoltarea personală și profesională a elevului, ci metodele de predare-învățare-evaluare folosite și arhitectura curriculară implementată”, arată Consiliul Național al Elevilor, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Elevii spun că susțin adoptarea unei măsuri care să ducă la creșterea calității actului instructiv-educativ și propun ca anul școlar să înceapă la 1 septembrie și să se încheie în 1 iunie.

„În anul 2017, în cadrul Adunării generale a Consiliului Național al Elevilor de la Râmnicu Vâlcea, liderii elevilor din întreaga țară au adoptat o hotărâre pentru ca dezideratul CNE să fie

obținerea unei structuri fixe pentru desfășurarea cursurilor dintr-un an școlar: acestea ar trebui să înceapă la 1 septembrie și să se termine la 1 iunie”, menționează sursa citată.

Reprezentanții elevilor atrag atenția cu privire la un fenomen care a luat amploare în sistemul educațional, mai ales în ultimii ani: calendarul examenelor naționale este unul decalat, iar elevii sunt nevoiți să susțină aceste examene în mijlocul verii, în clase care nu sunt dotate cu sisteme de ventilație, randamentul fiind unul din ce în ce mai scăzut.

„De asemenea, orice zi petrecută la școală în luna iunie este resimțită precum o povară de către elevi, aspect care favorizează absenteismul școlar masiv, dar și incapacitatea elevilor de a se putea concentra pe studiu. Mai mult decât atât, această măsură ar fi benefică și pentru elevii din învățământul profesional și tehnic, care, din cauza săptămânilor de practică, termină școala în luna iulie, când, din cauza temperaturilor ridicate și a condițiilor improprii de desfășurare a actului educațional, elevii nu mai pot asimila informația livrată la un randament satisfăcător”, adaugă sursa menționată.

Ministerul Educației a lansat, luni, în dezbatere publică, proiectul privind structura anului școlar pentru 2020 - 2021, care arată că pe 14 septembrie ar putea începe cursurile. Anul acesta, școala a început pe 9 septembrie.

Potrivit Ministerului Educației, proiectul supus dezbaterii publice arată că anul școlar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

- Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)

- Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

„Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună.”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

- Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021)

- Vacanța intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021)

- Vacanța de primăvară

- Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)

- Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)

- Vacanța de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

„Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, mai arată sursa citată.