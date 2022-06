Recuperarea medicală de specialitate schimbă în bine viața pacienților după intervenții chirurgicale

Cel mai des întâlnite fracturi se produc în accidente casnice. Cazurile de fracturi în rândul femeilor în vârstă de peste 60 de ani sunt mai frecvente, mai ales din cauza osteoporozei, care fragilizează sistemul osos. În aceste situații, se impune intervenția chirurgicală de urgență, urmată de recuperare medicală.

De asemenea, recuperarea medicală este necesară după orice operație pe coloana vertebrală, pentru a ajuta pacienții să-și reia activitățile zilnice.

Programele de recuperare medicală este necesar să se desfășoare în condiții de siguranță, sub supraveghere de specialitate și la recomandarea medicului.

Sunt mai multe tipuri de exerciții de kinetoterapie, fiecare pacient având nevoie de un program personalizat, în funcție de afecțiunea de care suferă, de modul său de viață și de modul în care poate suporta efortul. De regulă, un program de recuperare medicală vizează tonifierea musculaturii și flexibilitatea. Întărirea musculaturii contribuie la stabilitatea articulațiilor, dispariția durerii și la pregătirea pentru a preveni viitoare accidentări.

Flexibilitatea, întinderea muşchilor, contribuie la reluarea tuturor tipurilor de mişcări după imobilizarea impusă de intervenția chirurgicală.

Programele de recuperare medicală trebuie urmate pe o perioadă de 4 – 6 săptămâni, medicul putând prescrie durate mai mari, în funcție de afecțiune. Numai după această perioadă de recuperare medicală de specialitate, pacienții pot continua acasă exercițiile de întreținere a aparatului locomotor. Efectuarea acestor exerciţii între două şi trei zile pe săptămână menţin articulaţiile capabile de o gamă largă de mişcări. Desigur, ideal ar fi ca pacienții care suferă de afecțiuni locomotorii sau au trecut prin intervenții chirurgicale, să parcurgă periodic programe de recuperare medicală asistată, anual sau mai des.

În Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative se recuperează, după astfel de intervenții chirugicale, numeroși pacienți, fie tineri, care au suferit accidente grave, fie persoane mai în vârstă, cu multiple afecțiuni. Tehnicile speciale aplicate după planuri de tratament complex, cu tehnologii de ultimă generație, oferă pacienților Spitalului Sfântul Sava o probabilitate ridicată de recuperare medicală.

Specialiștii în kinetoterapie și fizioterapie lucrează cu pacienții pe mai mult de 70 de echipamente de ultimă generație, iar internarea pe durata terapiilor se asigură în saloane cu 2 și 3 paturi, în condiții asemănătoare unui hotel de 4*. Îngrijirea de calitate, atenția deosebită pe care personalul medical o acordă fiecărui pacient, modul de relaționare cu toți angajații, mediul ambiant plăcut, familial, hrana proaspătă și de o calitate superioară, menținerea unei atitudini pozitive, contribuie la recuperarea rapidă a bolnavilor.

Spitalul Sfântul Sava are 118 paturi avizate pentru recuperare medicală și îngrijiri paliative, deservite de o echipă de peste 180 de medici, asistenți, fizioterapeuți, kinetoterapeuți, infirmieri. Fiind atât de numeroși raportat la numărul de paturi, specialiștii acordă atenție specială fiecărui pacient. De aceea și rezultatele Spitalului Sfântul Sava sunt superlative în recuperarea medicală pentru cele mai complexe afecțiuni. De câteva luni, centrul medical a deschis și o secție cu 18 paturi pentru monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților aflați în stare foarte gravă sau care necesită internare și supraveghere permanentă, inclusiv prin sistem video.

”Eu am avut o operație de stenoza canalului lombar și la 3 zile după ce am ajuns acasă, am căzut și mi-am fisurat glezna. Am stat o lună și jumătate acasă cu orteza, după aceea am venit aici la recuperare. Când am ajuns aici, aproape că nu mă puteam ridica din pat, tremuram, nu aveam niciun pic de putere. Acum, mulțumesc lui Dumnezeu sunt bine și mulțumesc domnilor care sunt aici, care sunt foarte pricepuți și buni și cumsecade.

Aici, am venit pentru că am constatat că se face treabă și m-am recuperat. M-am recuperat cel mai bine. Asta este a patra oară de când vin aici. Vin în fiecare an, nu cu probleme, vin ca să îmi fac tratamentul fizio, exerciții, adică să mă mențin.

Lucrează cu fiecare bolnav, se consultă între ei. Am văzut că se consultă. Ce să vă spun? Sunt buni, sunt pricepuți, sunt profesioniști, într-un cuvânt. Sunt profesioniști. Nu am nimic de reproșat. Eu am lucrat cu toți, deci vă dați seama că dacă vin de atât timp, am lucrat cu toți cei care sunt aici. Niciunuia nu am ce să-i reproșez” – Maria Gheorghe, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative Sfântul Sava

Centrul medical a fost construit de la zero în urmă cu trei ani. Se află în imediata vecinătate a pădurii Pustnicul, în comuna Pantelimon, str. Cozieni nr 2, drumul spre Mânăstirea Pasărea.

