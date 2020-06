Rednic, după eșecul din turul semifinalelor Cupei României: Nu doar scorul, ci şi evoluţia a fost ruşinoasă

Tehnicianul formaţiei Poli Iaşi, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, că jucătorii săi au avut o evoluţie ruşinoasă la meciul pierdut, scor 1-5, cu Sepsi OSK, în turul semifinalelor Cupei României, anunță news.ro.

"Nu doar scorul, ci şi evoluţia a fost ruşinoasă. Meciul a început ideal, am avut 1-0, dar am pierdut cu 1-5. Da, am fost obligat să protejez câţiva jucători, ca să ne salvăm de la retrogradare, dar asta nu înseamnă să te prezinţi penibil. Principalul vinovat e antrenorul. Dar şi ei, că au pretenţii. Săptămâna asta s-a discutat despre salarii, chiar azi au primit nişte bani. Dar nu avem ce face, trebuie să ne gândim la meciul de sâmbătă. Dacă nu batem Chindia, va fi foarte greu. S-au văzut surprize în fotbal, dar nu cred că e cazul. Ce să mai faci la 1-5? Sepsi e solidă, are jucători care ştiu ce vor. Vor performanţă”, a declarat Mircea Rednic, la Digisport.

Rednic a făcut referire şi la Ovidiu Horşia, fotbalistul care aparţine de FCSB, dar e împrumutat la Iaşi. ”Şi-a prelungit contractul, nu are cum să se întoarcă la FCSB. De aia nu joacă Horşia? Că e cu gândul acolo? Aici se vede lipsa de implicare. Strategia clubului nu a fost bună”, a mai spus antrenorul.

Formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa Poli Iaşi, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

Pentru Sepsi au marcat Achahbar '25, '75, Fulop '52, Carnat '80 şi Karanovici '87, iar pentru Poli Iaşi a punctat Andrei Cristea '5 (penalti).

În minutul 3, antrenorul Leo Grozavu, de la Sepsi, a fost trimis în tribune pentru proteste, după un penalti acordat echipei Poli Iaşi.