Reduceri early booking de până la 45% și 50 euro avans la vacanțele Karpaten Turism în perioada Târgului de Turism al României

Karpaten Turism vine la Târgul de Turism al României de la Romexpo cu reduceri de până la 45% la pachetele turistice Early Booking pentru Vară 2023 și 50 euro avans pentru rezervare. Touroperatorul a pregătit pentru ediția din toamnă aacestui eveniment destinații noi și ȋi așteaptă pe vizitatori cu un stand spectaculos, ce recreează atmosfera de vacanță.

“În fiecare an încercăm să depășim așteptările turiștilor noștri, atât prin reducerile afișate doar în perioada târgului, cât și printr-un stand impunător, cu zone special create pentru o experiență unică în timpul rezervării. Astfel, pentru a se simți ca în Dominicană, am realizat un bar din stuf, specific insulelor din Caraibe, la care se pot relaxa cu cocktailuri după ce își rezervă vacanța, pentru a gusta puțin din specialitățile locale din Thailanda, am adus o furgonetă cu rulouri de înghețată de la Thaice Cream, iar pentru a crea atmosfera unui resort all inclusive din Turcia sau Egipt, am amenajat o zona dedicată copiilor, cu popcorn, vata de zahăr pe băț, animatori și picturi pe față”, spune Alexandra Mărginean, Manager de Marketing la Karpaten Turism.

Prețurile pentru pachetele Early Booking 2023 către destinații precum: Turcia, Grecia, Egipt, Tunisia, Spania, Italia și Portugalia, pornesc de la 279 euro/ persoană, și includ: 7 nopți de cazare, transport cu avionul, transferuri aeroport - hotel - aeroport, tipul de masă specific hotelului și asistență turistică în limba română.

Printre ofertele Karpaten Turism prezentate la târg se mai numără, de asemenea, și circuite și croaziere al căror preț de pornire este de 299 euro/ persoană. De exemplu, un circuit ȋn Cappadocia include transport cu avionul, taxe de aeroport, transport cu autocarul, mic dejun, 7 nopți de cazare ȋn hotel de 4 stele, mic dejun și asistență turistică ȋn limba română.

Ofertele pentru vacanțe exotice către Mauritius, Kenya, Zanzibar, Maldive, Mexic, Republica Dominicană, Rio de Janeiro, Seychelles și Dubai, pornesc de la 619 euro/ persoană, iar pentru plecările din perioada sărbătorilor de iarnă, acestea includ și cină de revelion.

Târgul de Turism al României se desfășoară ȋn perioada 10-13 Noiembrie 2022, la Romexpo, iar accesul este gratuit.

******************************************************************************

Karpaten Turism este una dintre cele mai mari agenţii touroperatoare din România, specializată în organizarea de pachete și servicii turistice complexe, atât pe plan local, cât și peste hotare.

Fondată în anul 1996, Karpaten Turism a fost una dintre primele agenţii touroperatoare care s-a dedicat promovării atracţiilor turistice din România și atragerii de turiști străini, reușind de-a lungul timpului să devină lider de piaţă în organizarea de circuite, croaziere și sejururi.

Agenția a primit titlul de ,,Cea mai bună agenţie de Incoming din România” din partea TopHotelAwards în 2016, 2018 și 2019, iar la galele din 2021 și 2022 a câștigat Premiul 1 la categoria Best Initiative for Supporting Global Tourism, pentru lansarea ȋn premieră a zborurilor charter către Maldive și alte destinații exotice, respectiv pentru Campania de zboruri charter către Egipt.