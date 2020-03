Regizorul Stuart Gordon a murit la vârste de 72 de ani

Stuart Gordon, regizorul unor filme cult horror, foarte populare în anii 80, precum "Re-animator" sau "From beyond", inspirate din romanele lui H.P. Lovecraft, a murit marţi la Chicago, oraşul să natal, la 72 de ani, potrivit revistei Variety citată de EFE potrivit AGerpres.

Stuart Gordon venea din lumea teatrului, prima companie de artă dramaturgică pe care a înfiinţat-o în 1968 fiind Screw Theater, cu care a pus în scenă o versiune anti-război şi controversată a povestirii Peter Pan, care a determinat arestarea lui şi a soţiei sale Carolyn Purdy pentru obscenitate.Ulterior, ei au format Organic Theater care s-a menţinut în activitate timp de 16 ani şi care a dus la impulsionarea multor cariere, precum cea a regizorului David Mamet, care a pus în scenă în 1974 piesa "Sexual Perversity"."Re-animator" (1986) a reprezentat debutul ca regizor pe marele ecran al lui Stuart Gordon. Iniţial trebuia să fie o piesă de teatru, apoi un serial de televiziune şi care în final a devenit o peliculă pentru marele ecran. Combinaţia de "gore", sânge din abundenţă, cu umorul negru au făcut din "Re-animator" un film-cult.Au urmat, cu mai puţin succes, "From beyond" şi "Dolls", care nu l-au determinat pe Gordon să renunţe, ci să schimbe registrul şi să dea marea lovitură cu comedia "Honey, I Shrunk the Kids". Gordon a fost de asemenea unul dintre scenariştii filmului. A fost apoi producătorul părţii a doua, pentru a regiza ulterior o nouă versiune a povestirii (spin-off) pentru televiziune.Totuşi, el nu a renunţat la pasiunea sa pentru genul horror şi de acţiune, lansând filme precum "Robot Jox" (1990), "Fortress" (1992), cu Christopher Lambert, sau comedia "Space Truckers"(1996), prezentată la Festivalul Sitges şi avându-l ca protagonist pe Dennis Hopper.În 2011, el a adaptat filmul "Re-animator" într-un musical de succes.