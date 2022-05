Renault îşi reduce participaţia deţinută la subsidiara sa din Coreea de Sud

Renault a anunţat că va vinde peste o treime din subsidiara sa sud-coreeană grupului auto chinez Geely Automobile Holdings, cu aproximativ 200 de milioane de dolari, eliberând astfel fonduri pentru investiţiile sale în vehicule electrice, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Renault, care s-a confruntat în 2021 cu al treilea an consecutiv de scădere a vânzărilor, este în mijlocul unui plan de redresare menit să majoreze marja de profit.Luna trecută, Renault a anunţat că evaluează toate opţiunile pentru afacerile sale din domeniul vehiculelor electrice, inclusiv o posibilă ofertă publică iniţială în a doua jumătate a lui 2023."La acest moment, toate opţiunile sunt valabile", a afirmat directorul financiar al Renault, Thierry Pieton, adăugând că orice plan depinde de aprobarea partenerului de alianţă Nissan.Decizia de a vinde o participaţie de 34,02% în Renault Korea Motors cu 264 miliarde de woni (207 milioane de dolari) vine la câteva săptămâni după informaţiile din presă conform cărora Renault şi-ar putea reduce participaţia deţinută la Nissan.Renault şi Nissan au un parteneriat din anul 1999, în care Renault deţine 44,3% dintre acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% dintre acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault - Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.Pentru Geely, care de obicei îşi extinde afacerile prin parteneriate globale, tranzacţia cu Renault reprezintă intrarea pe piaţa auto sud-coreeană, dominată de producătorii auto locali Hyundai Motor şi Kia Corp.De asemenea, Geely ajunge mai aproape de trei producători importanţi sud-coreeni de baterii pentru vehiculele electrice: LG Energy Solution, SK On (divizie a SK Innovation) şi Samsung SDI.Grupul chinez deţine Volvo Cars şi o participaţie de 9,7% stake în Daimler AG.Geely şi Renault au convenit în mod oficial asupra acordului de a dezvolta şi produce împreună vehicule electrice hibride şi maşini alimentate cu benzină în Coreea de Sud, pentru a le vinde acolo, dar şi pentru export, au anunţat în ianuarie cei doi producători auto.Noile maşini vor utiliza platforma Geely pentru vehicule compacte şi sisteme de propulsie hibride, precum şi alte tehnologii, şi vor fi produse la fabrica de asamblare a Renault-Samsung din Busan, producţia urmând să înceapă în 2024.