Replica tăioasă a lui Victor Ponta, după ce a fost numit 'terorist politic' de către Gabriela Firea

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, după ce prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a afirmat că el și Robert Negoiță sunt „teroriști politici” care încearcă „să îngroape PSD” și social-democrații nu trebuie să negocieze nimic cu acești „asasini” politici, că mai simplu decât să te uiți în oglină este să cauți alți vinovați pentru propriile înfrângeri.

„Eu sunt PRO Romania. De ce a pierdut PSD alegerile este problema lor.

Multi inventeaza vinovati pentru infrangerile lor, le este mai simplu decat sa se uite in oglinda si sa vada ciocoismul, aroganta, bogatia nejustificata, egoism, obsesii, campanii murdare la adresa contracandidatilor, milioane de euro din bani publici aruncati doar pentru denigrarea adversarilor, traficul si poluarea sufocante, coruptia si incompetenta promovate timp de 4 ani, scandalurile neintrerupte si epuizante, ideea ca banii si tupeul sunt de ajuns samd!

Daca Doamna Firea are un conflict de rezolvat cu Robert Negoita (eu nu am fost la PSD si nu am nicio discutie de revenit in PSD) sa o poarte fara mine, dar politic vorbind, alegatorii l-au ales primar pe Robert Negoita si nu au mai ales-o pe Gabriela Firea. Restul e mai putin important”, a declarat Victor Ponta.