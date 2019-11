Reprezentanta unei comisii de votare din Târgu-Jiu, fotografiată în timp ce dormea într-o secţie de votare

Reprezentanta unei comisii de votare din judeţul Gorj a fost fotografiată de un alegător, duminică, în timp ce dormea într-o secție din Târgu-Jiu. „Pentru 1.700 lei merită să dormi!”, este mesajul care însoțește postarea. „Doar nu doarme tot timpul, biata fată”, comentează un internaut, potrivit Mediafax.

Persoana care a surprins dormind reprezentanta comisiei de vot de la o secție amenajată la Şcoala „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu a declarat, că tânăra nu s-a trezit din somn nici după ce a fost fotografiată.

„Dormea și când am intrat, și când am plecat, după ce am votat. Dormea profund. Colegul cu listele zâmbea când am făcut poza. E situația generalizată din țară, bugetari plătiți degeaba din taxele noastre. De aceea am pus și poza, pare incredibil, era ora 13.00", a declarat, alegătorul care a postat fotografia pe Facebook.

„De unde scoateți sumele astea, fraților ? 1700, 1800...La noi, un membru al comisiei primește 190 RON. Președintele și locțiitorul au câte 380”, comentează postarea un utilizator. „190lei/zi, 5 zile pt turul 1, 3 zile pt turul 2, minim”, îi răspunde autorul postării, la care primul comentează: „Păi, doar nu doarme tot timpul, biata fată...”.

Reprezentanții Biroului Electoral Județean Gorj au precizat că nu au primit nicio sesizare în acest sens.

În județul Gorj sunt amenajate 331 de secții de votare, la care sunt înscriși aproximativ 300.000 de alegători.