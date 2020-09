Reprezentantul noului acţionar majoritar al FC Dinamo, Pablo Cortacero: 'Ne aşteptăm să găsim datorii ascunse ale clubului'

Reprezentantul noului acţionar majoritar al FC Dinamo, Pablo Cortacero, a declarat, miercuri, că este convins că la clubul pe care l-a achiziţionat sunt datorii ce nu i-au fost prezentate de fostul acţionar Ionuţ Negoiă. Din acest motiv, a fost comandat un audit intern al grupării.

"Am făcut un audit intern pentru a vedea cum stă situaţia, din punct de vedere economic şi juridic. Pot fi lucruri ascunse. Ne-am asumat datoriile existente ale clubului şi facem auditul pentru a vedea dacă există şi altele, care nu ne-au fost aduse la cunoştinţă. Noi suntem conştienţi că sunt şi alte datorii. Dar actele (n.r. - de vânzare a clubului) s-au semnat toate şi au fost înregistrate. Aproape sigur vor apărea şi alte datorii ascunse, de aceea am cerut auditul", a declarat Cortacero, potrivit news.ro.

El a refuzat să spună ce sumă a investit noul proprietar Benel International, o firmă pe care a prezentat-o ca având activitate în domeniul imobiliarelor. Cortacero a precizat că datoriile vor fi achitate după finalizarea auditului şi după o majorare de capital.

Întrebat dacă Nicolae Badea, care controlează CS FC Dinamo, societate în insolvenţă, dar acţionar la Dinamo 1948, compania care administrează echipa din Liga I, ar putea face parte din Cosniliul de Administraţie, Cortacero a răspuns: "Vom convoca Adunarea Generală şi vom stabili cine va face parte din Consiliul de Administraţie al clubului."

Spaniolul a prezentat apoi noii conducători ai FC Dinamo.

"Începând de azi, avem o structură profesionistă. Alejandro Couto Lago va fi director general al clubului, Rufo Collado, director sportiv, Dorin Şerdean, preşedinte executiv, Marcos Rubino, coordonatorul academiei clubului", a declarat Cortacero, care a adăugat că fostul internaţional Cornel Dinu va avea şi el un loc în noua conducere, în funcţie de starea lui de sănătate.

Dorin Şerdean a precizat că a fost omul de legătură dintre Negoiţă şi noii investitori.

"Este un nou început, avem o echipă de conducere nouă. Domnul Rubino vine dintr-un centru sportiv, este un om cu mare experienţă în ceea ce însemnă academia de copii şi juniori de fotbal. Eu sunt într-o situaţie grea de şase luni. Am fost o perioadă într-o situaţie mai grea decât acum, în sensul că am avut răspundere foarte multă faţă de acest proiect Dinamo, o legătură între ceea ce înseamnă investitorul spaniol şi vechiul acţionariat, a fost o muncă foarte grea şi a trebuit să mi-o asum şi am şi plătit cu diverse interpretări în presă, dar nu am avut nicio funcţie mare parte din timp. În urmă cu câteva săptămâni am fost numit preşedinte executiv şi acum pot să vorbesc din postură oficială a clubului Dinamo Bucureşti. Alex Couto Lago este un om cu mare experienţă în domeniul fotbalului, este în primul rând antrenor de fotbal, deţine licenţa Pro. A scris şase cărţi în domeniul fotbalului şi managementului sportiv, este o persoană cu o pregătire tehnică remarcabilă şi îi doresc succes şi sperăm să beneficiem de exprienţa lui aici", a declarat Şerdean.

Couto a afirmat că la Dinamo vor fi folosite ultimele tehnologii şi metode din lumea fotbalului.

"Rolul meu este de a reorganiza, restructura activitatea internă a clubului din perspectivă administrativă, de a dinamiza aspecte ca merchandising, marketing, relaţiile cu mediile de comunicare şi relaţiile instituţionale. Trebuie să facem departamente bine definite, care să interacţioneze între ele pentru bunul mers şi pentru desfăşurarea activităţii, pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Vom avea la dispoziţie ultimele tehnologii din domeniul fotbalului, care vor fi puse la dispoziţie celor care vor conduce departamentele clubului şi centrului de copii şi juniori şi directorului tehnic, Marco Rubino. Încercă să creăm toate condiţiile necesare, tehnologice şi umane, pentru ca Rufo şi şi Marco să aibă la dispoziţie cele mai bune instrumente posibile. Sunt pentru prima dată dată la Bucureşti şi am rămas profund impresionat de frumuseţa oraşului", a spus Couto.

Collado s-a plâns de situaţia dezastruoasă în care a găsit clubul din Ştefan cel Mare.

"Eu sunt persoana cea mai veche de aici, sunt de trei luni aici şi sunt impresionat de oraşul Bucureşti şi cred că vom face tot ce ne propunem în cel mai scurt timp. Ştiu că Dinamo este un un club la cel mai înalt nivel în România, noi vom face tot ceea ce ne stă în putinţă la nivel profesional de a aduce Dinamo acolo unde îi este locul, nu numai pe plan intern, ci şi internaţional. Am găsit un club cu foarte multe probleme de organizare, nu numai în plan sportiv. Încercăm să aducem echipa la nivelul pe care îl merită. Am reuşit să angajăm cel mai indicat antrenor posibil pentru a realiza proiectul. Şi Dinamo II este foarte importantă pentru noi şi încercăm să facem ultimele achiziţii pentru a definitiva echipa şi grupul de jucători care să ne ducă la cel mai înalt nivel. Am constituit o comisie sportivă cu legende ale clubului pentru a putea pregăti în continuare viitorul. Vom crea o structură de scouting pentru a descoperi talente în România. Am găsi un club cu mari carenţe la nivel structural, de exemplu la departamentul sportiv, la departamentul de scouting, la academie. La nivelul primei echipe nu exista analist video şi tot ce înseamnă studiul adversarilor, nu e normal la un club ca Dinamo", a declarat Collado.

"Mă voi ocupa de fotbalul de bază, să îmbunătăţesc structura centrului de copii şi juniori, să-i facem pe jucători să fie din ce în ce mai buni, să descoperim şi să creştem noile talente. Dacă vom reuşit să creştem valoarea individuală a jucătorilor va avea de câştigat clubul şi noi vom face totul pentru acest lucru. Vom lucra cu ultimele tehnologii şi cu metodologia cea mai nouă în domeniu, dar nu trebuie să uităm că lucrăm cu copii şi ei trebuie să înţeleagă fotbalul în conformitate cu vârsta pe care o au. Vom implementa tot ce ştim noi din experienţa noastră", a spus, la rândul său, Rubino.

Compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero, a devenit, din 13 august, noul acţionar majoritar al FC Dinamo, preluând acţiunile deţinute de Ionuţ Negoiţă.