Reuniunea Anuală a OSCE privind Implementarea Dimensiunii Umane - Libertatea de exprimare şi libertatea presei, între subiectele discutate

Libertatea de exprimare, libertatea presei şi dreptul la informare s-au numărat printre subiectele discutate, la Varşovia, la Reuniunea Anuală a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) privind Implementarea Dimensiunii Umane (HDIM) potrivit Agerpres

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis AGERPRES, în marja HDIM, marţi, Misiunea Permanentă a României la OSCE, împreună cu Misiunea Permanentă a Finlandei, Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Media (RFoM) şi Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) au organizat evenimentul "Building resilience in order to overcome vulnerabilities generated by the misuse of information in democratic societies".Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Media, Harlem Desir, a participat în calitate de vorbitor principal.România a susţinut activ organizarea acestui eveniment, având ca punct de plecare lecţiile învăţate pe durata exercitării preşedinţiei Consiliului UE în primul semestru al anului 2019 în ceea ce priveşte combaterea dezinformării, arată sursa citată.Reuniunea Anuală de Implementare a Dimensiunii Umane a OSCE reprezintă o platformă unică în Europa, care reuneşte aproximativ 1.500 de reprezentanţi ai statelor participante OSCE şi ai societăţii civile, promotori ai drepturilor omului, experţi, alte organizaţii internaţionale şi mass-media. România participă în mod activ la dezbaterile anuale, în concordanţă cu poziţia constantă de susţinere a Dimensiunii Umane a OSCE şi a instituţiilor autonome ale Organizaţiei.Evenimentul a prilejuit un schimb substanţial de idei privind dezinformarea, manipularea spaţiilor publice, ameninţările hibride, discursul urii - fenomene care afectează societăţile democratice şi procesele de luare a deciziilor. Un accent deosebit a fost pus în cadrul discuţiilor pe infrastructura tehnologică de amplificare a dezinformării şi pe evoluţia tehnologiilor de manipulare a conţinutului digital. De asemenea, vorbitorii au subliniat faptul că unul dintre efectele negative ale dezinformării îl reprezintă erodarea încrederii în instituţiile şi procesele democratice.Reuniunea se desfăşoară până pe 27 septembrie.