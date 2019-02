Revista condusă de un deceniu de Andreea Esca a fost cumpărată de un dezvoltator imobiliar

Marca și domeniul The One, revista lunară pentru femei condusă un deceniu de Andreea Esca, au fost cumpărate de către dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, cu circa 30.000 de euro, conform Paginademedia. În toamnă, Profit.ro a anunțat că firma Publione Media, controlată de Adrian Sârbu prin companiile Mediafax Mall și Mediafax Group, a scos la vânzare marca și domeniul The One. Publione a intrat în insolvență în 2015 - an din care și Mediafax Group, incluzând Ziarul Financiar și Gândul, se află în insolvență - iar ulterior, în vara anului trecut, a intrat în faliment. One.ro, adresa la care altădată se găsea revista cu Andreea Esca redactor-șef, din portofoliul grupului Mediafax, găzduiește acum oferte imobiliare, arată sursa citată.

2015, anul intrării în insolvență. Profit.ro a anunțat recent că fostul sediu al PRO TV din București, din Bulevardul Pache Protopopescu, deținut de firma Alerria Management Company, controlată de Adrian Sârbu și intrată de asemenea în insolvență la începutul anului 2015, a fost avansat ca fiind cumpărat de firma regizoarei Ana-Cristina Iacob, prezentată public alături de Sârbu. Simultan, Alerria și-a ofertat la vânzare și pachetul de 10% deținut la Teleferic Prahova, companie aflată de asemenea în insolvență, din 2016.





