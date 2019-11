Revoltă în Poliție - Polițiștii sunt supărați de banii primiți la alegeri

Polițiștii sunt supărați că primesc, la două luni după alegeri, 17 lei pentru mâncare, apă și cafea, după ce lucrează în ziua scrutinului 14 ore. Vicepreședintele Europol cere modificarea legii, în așa fel încât și cei care păzesc secțiile de vot să primească sumele date membrilor comisiilor, potrivit Mediafax.

Președintele Sindicatului Polițiștilor Dolj, Elvis Măceșanu, a declarat că suma primită de polițiștii care păzesc secțiile de vot reprezintă „o bătaie de joc care se menține de ani de zile”.

„Noi suntem paznici la urne, că așa cred domnii comandanți. Polițiștii au lucrat în schimburi de câte 12 ore, cu drum pierdut de la secție și până la secție, cam 14 ore în fiecare pe zi. Banii o să îi primească atunci când se decontează ordinele. Din banii ăștia un polițist aflat în misiune trebuie să mănânce, să bea și să își mai cumpere și țigări, dacă mai poate”, a spus președintele Sindicatului Polițiștilor Dolj.

Citește și: Un mistreț a fost proiectat într-o mașină, după un accident. Șoferul este în stare gravă la spital

Polițiștii spun că vor primi banii în 60 de zile, în timp ce membrii comisiilor de votare sunt plătiți în aceeași zi pentru munca prestată.

Potrivit reprezentanílor Sindicatului Europol, nemulţumirile poliţiştilor au ajuns pe masa ministrului de Interne.

„Membrii secțiilor de votare primesc între 190 şi 380 de lei pe zi lucrată și au primit banii în ziua în care au fost efectiv acolo. (... ) Am făcut o sesizare către ministru, o adresă prin care am adus la cunoștință toate aceste nereguli, în sensul în care am solicitat să își însușească o propunere de modificare legislativă (...) privind alegerile prezidențiale. Şi personalul MAI care e implicat în procesul electoral cu paza secțiilor de votare, al voturilor și a tot ceea ce înseamnă măsuri de ordine pe perioada alegerilor prezidențiale să fie remunerat conform sumelor pe care le primesc și ceilalți membri ai comisiilor din secțiile de votare”, a declarat vicepreședintele Europol, Gabriel Gîrniță.

Potrivit sindicaliştilor din poliţie, în perioada alegerilor, poliţiştii, jandarmii şi pompierii au avut misiuni care au variat între 12 şi 24 de ore și vor primi 17 lei.