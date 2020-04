Revolut își îndeamnă utilizatorii să doneze pentru Asociația Dăruiește Viață, pe fondul pandemiei

Platforma financiară globală Revolut se alătură luptei împotriva coronavirus în România şi îşi încurajează utilizatorii să doneze către 'Dăruieşte Viaţă', ONG-ul care a anunţat recent că toţi banii strânşi începând cu data de 11 martie vor fi folosiţi pentru sprijinirea spitalelor în lupta cu COVID-19, informează un comunicat al companiei remis miercuri Agerpres.

Toţi banii vor fi folosiţi pentru a ajuta spitalele româneşti de boli infecţioase şi spitalele de urgenţă.Asociaţia Dăruieşte Viaţă, cunoscută pentru construirea primului spital de oncologie pediatrică din România din banii strânşi cu ajutorul donaţiilor, a decis să folosească toţi banii donaţi începând cu data de 11 martie pentru a cumpăra echipamente medicale pentru spitalele din ţară în care sunt trataţi pacienţi cu coronavirus."Revolut sprijină această iniţiativă şi le permite utilizatorilor să doneze către ONG direct din aplicaţie, în doar câteva secunde. Banii donaţi vor ajunge în proporţie de 100% la Asociaţia Dăruieşte Viaţă, fără ca Revolut să perceapă taxe şi comisioane", precizează comunicatul platformei financiare.Utilizatorii Revolut pot sprijini lupta împotriva COVID-19 prin rotunjirea tranzacţiilor efectuate şi donarea restului rămas, prin stabilirea de plăţi recurente sau prin efectuarea unei singure donaţii. Nu există o sumă minimă care poate fi donată, iar funcţionalitatea poate fi activată şi dezactivată oricând.

"Cred că în astfel de momente este de datoria noastră, a tuturor, să ne mobilizăm şi să ne concentrăm pe lucrurile care contează: susţinerea personalului medical din prima linie cu echipamente şi aparatură. Trebuie să-i ajutăm pentru ca ei să poată salva vieţile celor care vor ajunge în spitale în stare gravă. Şi mai trebuie să fim responsabili la nivel individual, pentru că de deciziile noastre depinde viaţa celorlalţi", a declarat Oana Gheorghiu, Fondatoare Dăruieşte Viaţă.



Primele donaţii au fost folosite pentru a cumpăra echipamente medicale, halate şi echipamente de protecţie pentru personalul medical din mai multe spitale din ţară: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, Spitalul de Urgenţă Craiova, iar din Bucureşti Institutul Matei Balş, Institutul Clinic Victor Babeş, Spitalul Clinic Colentina, Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Colţea.



"Niciun sistem medical nu este pe deplin pregătit să facă faţă unei astfel de crize, cu atât mai mult sistemul nostru. Ce putem să facem noi, 'Dăruieşte Viaţă', împreună cu toţi cei care vor să se implice, este să susţinem spitalele din prima linie cu echipamente şi aparatură medicală. De capacitatea lor de a lupta cu virusul depind vieţile celor dragi nouă. Campania de strângere de fonduri pe care am început-o încă din 11 martie este exclusiv dedicată luptei cu COVID-19", a declarat Carmen Uscatu, Fondatoare Dăruieşte Viaţă.



'Dăruieşte Viaţă' colaborează cu secţiile de terapie intensivă din întreaga ţară pentru a crea o listă cu echipamentele de care au nevoie spitalele în lupta împotriva coronavirusului. Toţi banii strânşi sunt folosiţi pentru a fi achiziţionate echipamente de protecţie pentru personalul medical (halate, mănuşi, măşti etc.), echipamente şi aparate medicale cum ar fi ventilatoare mecanice, sonde de intubare şi măşti de oxigen pentru pacienţi.



"Una dintre valorile noastre de bază la Revolut este , iar acum, mai mult ca oricând, e timpul să ne respectăm acest crez dincolo de munca pe care o facem. Credem cu tărie că solidaritatea înseamnă enorm şi că fiecare dintre noi poate contribui la lupta împotriva noului coronavirus. Am încheiat un parteneriat cu Dăruieşte Viaţă în urmă cu ceva timp, inspiraţi de viziunea lor curajoasă şi de impactul pe care îl generează pe plan local, iar acum am fost din nou impresionaţi când au anunţat că vor redirecţiona toate fondurile donate pentru a ajuta sistemul public de sănătate să facă faţă luptei împotriva coronavirus", a declarat Irina Nicoleta Scarlat, Head of Growth CEE - Revolut.



La începutul lunii martie 2020, România a devenit prima ţară din Europa în care utilizatorii pot dona dona prin intermediul funcţionalităţii Donaţii pentru a sprijini cauzele lor preferate pe plan local. Două săptămâni mai târziu, utilizatorii români donaseră mai mult de 324.000 de lei către cele trei organizaţii caritabile locale incluse în aplicaţie.



Revolut este o platformă financiară inovatoare, care le oferă utilizatorilor puterea de a cheltui, investi şi transfera bani fără comisioane ascunse. De la lansarea din Marea Britanie din 2015, Revolut a evoluat de la începuturile sale ca un produs de schimb valutar, adăugând în permanenţă noi funcţionalităţi printre care se numără tranzacţionarea de acţiuni fără comisioane, criptomonedele sau conturile de business.



Având sediul în Londra şi o echipă de peste 2000 de oameni în 23 de oraşe, Revolut este astăzi una dintre cele mai mari comunităţi de fintech din lume, cu peste 10 milioane de utilizatori în întreaga lume. Revolut a procesat peste 1 miliard de tranzacţii în valoare totală de peste 130 miliarde de dolari, de la lansare.



Asociaţia Dăruieşte Viaţă a fost fondată în 2012 de Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu. De atunci, a schimbat un ordin de ministru, a oferit sprijin bolnavilor de cancer în relaţia cu autorităţile, a modernizat mai multe secţii de oncologie din ţară (Braşov, Timişoara, Cluj, Bucureşti) şi a demarat cel mai mare proiect de implicare socială din ultimii ani: construcţia şi întreţinerea Primului Spital Pediatric de secol XXI din România. În prezent, peste 300.000 de persoane fizice şi peste 4.000 de companii fac parte din comunitatea #NoiFacemUnSpital.