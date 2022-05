Rinichi salvat prin îndepărtarea completă a unui calcul coraliform

Litiaza renală, cunoscută și sub numele de „pietre la rinichi”, este o afecțiune a aparatului urinar cauzată de formarea și depunerea de săruri și minerale la nivelul tractului urinar, de la rinichi până la vezica urinară, din diverse cauze. Frecvent întâlnită în populația generală, litiaza renală se poate manifesta în principal prin infecții urinare, durere puternică în zona lombară, tulburarea aspectului și mirosului urinei, senzație permanentă de urinare iminentă ori dureri în timpul micțiunii.

Mariana, în vârstă de 55 de ani, a venit tocmai din Italia pentru a se trata de litiază renală. A ales Spitalul Clinic SANADOR. „Problema era confuză la mine, de mulți ani mă luptam cu o litiază renală, iar la ultimele două ecografii efectuate am remarcat că ceva nu era în regulă și am decis să consult un specialist. Despre Conf. Dr. Marcian Manu știam din auzite, din recomandări ale altor pacienți, căci doctorii buni se știu în piață. Am mers la un consult, iar prima impresie a fost că dă dovadă de un extraordinar profesionalism, mi-a oferit un diagnostic clar, fără nicio urmă de ezitare. Mi-a spus că rinichiul meu nu arată bine deloc și că trebuie intervenit chirurgical de urgență. Următoarea decizie a fost să fac o urografie, care a confirmat în totalitate ceea ce domnul doctor deja îmi spusese. Apoi, la sfatul dânsului, fără niciun dubiu, am ales să fac operația.”

Mariana avea un calcul coraliform mare, cu o supurație ce afectase mare parte din rinichiul stâng. Calculii coraliformi sunt adevărate „mulaje” care se formează în timp în pelvisul renal și în calice, în special din cauza infecțiilor urinare repetate. Odată formați, acești calculi nu se pot elimina spontan și necesită tratament chirurgical, prin care să fie înlăturat calculul în întregime, fără a rămâne pe loc vreun fragment care să favorizeze reapariția litiazei. În cazul Marianei, a fost nevoie de îndepărtarea chirurgicală completă a litiazei, de urgență.

„De la bun început, domnul doctor mi-a zis că va face tot ce este posibil omenește să îmi salveze rinichiul. M-a informat despre riscurile care pot apărea și am ales să merg pe mâna dumnealui. Și mă bucur și mă felicit în fiecare zi pentru această decizie”, povestește Mariana. „În momentul în care m-am trezit din anestezie, domnul doctor a venit la patul meu, eu probabil că încă eram sub efectul anesteziei, dar dânsul parcă era mai bucuros decât mine că mi-a putut salva rinichiul. Îi doresc să fie sănătos, ca să poată vindeca și alți pacienți, căci suntem mulți care avem nevoie de dânsul.”

Conf. Dr. Marcian Manu, șeful Secției de Urologie din Spitalul Clinic SANADOR, asigură pacienților tratamente urologice moderne, cu accent, ori de câte ori este posibil, pe metodele minim invazive endourologice sau chirurgicale.

Află mai mult despre Secția de Urologie a Spitalului Clinic SANADOR!