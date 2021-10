RISE Moldova - Viorel Țopa, om de afaceri: În 2005, nu cunoșteam cine este Plahotniuc și-l prezumam drept persoană de bună credință

Atrium limited, un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar - omul de afaceri Viorel Țopa.

Potrivit unei anchete RISE Moldova, anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul Victoriabank împreună cu alte patru companii, printre beneficiarii cărora era și Vladimir Plahotniuc, transmite Mold-street.com.

„În 2005, nu cunoșteam cine este Plahotniuc și-l prezumam drept persoană de bună credință. Atunci nimeni nu știa cine e Plahotniuc și de ce e capabil”, a declarat Viorel Țopa, care se află în Germania, după ce în Republica Moldova a fost condamnat la 8 ani închisoare de instanţele moldoveneşti, într-un dosar pe care îl consideră fabricat la comanda lui Plahotniuc.

Atacul raider

Viorel Țopa spune că a cumpărat pachetul de acţiuni de la Danube Fund „pentru că apăruse oportunitatea investițională” și a făcut acest pas abia după ce a discutat cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care era unul dintre asociaţii fondului.

Peste cinci ani şi ceva de la cumpărarea pachetului, în toamna anului 2010, Atrium Limited, respectiv, Viorel Ţopa, se pomeneşte fără acţiunile Victoriabank.

Pe 19 noiembrie 2010, singurul magistrat de la Judecătoria Slobozia, Dan Dubcoveţchi, a emis o hotărâre prin care firma Atrium Limited a fost obligată să achite în beneficiul companiei CC Folignor (Africa de Sud) suma de 4,5 milioane de dolari şi o penalitate de peste 1,7 milioane dolari.

Ulterior, Țopa a fost lăsat fără acțiuni. I-a rămas în schimb offshorul din Belize, care încă luptă în instanță pentru a recupera o parte din active, inclusiv acțiunile de la Victoriabank.

La scurt timp, preluarea unor pachete de acțiuni practic după aceeași metodă (în baza unor decizii de judecată) a avut loc și la Moldova Agroindbank, și la Universalbank, și la Banca de Economii.

Astfel, în septembrie 2011, subiectul a fost dezbătut și în plenul Parlamentului, fiind menționat și cazul Atrium de la Victoriabank.

Uzual, astfel de preluări au devenit cunoscute sub denumirea de atacuri de tip raider, chiar dacă legislația penală a Republicii Moldova „nici nu prevede așa noțiune”, după cum menționa Valeriu Zubco, procurorul general de atunci, fiind vorba, de fapt, „de delapidare sau de escrocherie”.

Decizia din 19 noiembrie 2010 va ieși la suprafață peste câteva luni, dar între timp pachetul de acțiuni de la Victoriabank a trecut în gestiunea CC Folignor, iar apoi a fost divizat în câteva părţi, ajungând la două companii înregistrate în Marea Britanie.

Parte a tranzacției între Plahotniuc și Platon

Deja la finele anului 2011, acţiunile Atrium vor fi parte a celebrei tranzacții de 80 de milioane de dolari dintre Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon, în urma căreia actualul fugar din Londra a devenit acționar majoritar la Victoriabank.

Asta chiar dacă, pe 17 octombrie 2011, același judecător decidea întoarcerea executării unei ordonanţe din 14 aprilie 2011 şi transmiterea în beneficiul Atrium Limited a dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ale Victoriabank în mărime de 5,76%. Totodată, Registru-Corect a fost obligat să înregistreze modificarea în Registrul acţionarilor al Victoriabank.

Însă Dumitru Pavel, avocatul lui Țopa, spune că verdictul instanței așa și nu a fost executat.

„Soarta de mai departe a acțiunilor furate putea fi stabilită numai în cadrul unei anchete penale, însă procuratura a închis toate materialele și le-a păzit neatinse până în prezent. Prima dată, Atrium a cerut investigarea pe 7 septembrie 2011, imediat după ce a aflat despre jaf”, susține Dumitru Pavel, avocatul lui Țopa.

Într-o plângere depusă în 2016 la Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism (DIICOT) din România, Veaceslav Platon susține că, în decembrie 2011, a preluat de la Vladimir Plahotniuc 34% din acţiunile Victoriabank. Printre ele erau și cele ale lui Viorel Țopa

"Eu am cumpărat aceste acţiuni de la Plahotniuc, dar ele au fost de câteva ori vândute şi este dificil de înţeles unde sunt aceste acţiuni. Or, Plahotniuc a avut acţiunile sale (la Victoriabank). [...] Eu nu am intrat în esenţă ce şi cum s-a întâmplat. Ei [Viorel și Victor Țopa și Vladimir Plahotniuc] aveau pretenţii unii faţă de alţii", a declarat Veaceslav Platon.

În noiembrie 2014, în cadrul unor tranzacţii la Bursa de Valori a Moldovei, un pachet de 38,2% de acţiuni ale Victoriabank, inclusiv şi cele deţinute anterior de Atrium va ajunge la Insidown Ltd din Cipru, iar ulterior în ianuarie 2018 a fost cumpărat de Banca Transilvania şi BERB printr-un vehicul investiţional din Ţările de Jos.

În toamna anului 2019, Atrium Limited a iniţiat un proces contra executorului Gheorghe Boţan cu privire la întoarcerea executării, respectiv, restituirea unei sume de 41,77 milioane lei ce au fost „încasate ilegal şi eronat” în baza ordonanţei Judecătoriei Slobozia din 14 aprilie 2011. Iar din februarie 2021, a solicitat și restituirea „echivalentului costului a 1.254.965 acţiuni simple nominative, 5,0198% din capitalul social al Victoriabank, cu valoarea de 4.625.044,0 dolari”.

Potrivit anchetei RISE litigiul continuă.