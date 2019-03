Robert Negoiță, critici DURE la adresa lui Tudorel Toader: 'Ministerul Justiției se mișcă greu. Ministrul este responsabil de ce se întâmplă în minister'

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, înainte de ședința Biroului Permanent Național al PSD, unde se poate discuta situația ministrului Tudorel Toader, că Ministerul Justiției se mișcă foarte greu și că nu a evaluat activitatea lui Toader, dar ministrul este responsabil de domeniul său.

„Nu eu sunt cel care evaluează activitatea ministrului Justiției. Evident că sunt lucruri care nu funcționează, dar nu am făcut eu evaluarea. Am prea puține tangențe cu Ministerul Justiției, dar atunci când am avut tangențe, vă spun, e unul din ministerele care se mișcă cel mai greu. Adică, blochează aproape tot. Vorbesc de minister, dar evident, ministrul este responsabil de ce se întâmplă în minister. Ministerul Justiției se mișcă greu, poate chiar cel mai greu”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, luni, la Parlament.

Liderii PSD s-au reunit luni, la Palatul Parlamentului, în ședința a Biroului Permanent Național. Una dintre temele abordate este situația ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, spunea zilele trecute că este ”un subiect delicat” și că vrea coerență și asumare de responsabilitate în privința adoptării ordonanțelor pentru modificarea legilor Justiției.

Și secretarul general al PSD, Codrin Ștefăescu, a declarat, luni, înainte de ședința BPN, că situația lui Tudorel Toader va fi abordată ”dacă va fi cazul”.

Săptămâna trecută a fost dezbătută în plenul Camerei Deputaților moțiunea simplă inițiată de Opoziție la adresa lui Tudorel Toader, însă ședința în care trebuia să se voteze a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce grupul parlamentar al PSD a decis să nu se prezinte la vot. Social-democrații i-au reproșat ministrului Justiției faptul că nu a adoptat o Ordonanță de Urgență în privința Codului Penal și Codului de Procedură Penală, așa cum s-a stabilit în CEx al PSD. Moțiunea simplă va intra, cel mai probabil, va vot în plenul de miercuri, potrivit unor surse politice ale MEDIAFAX.