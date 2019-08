Robert Turcescu, atac neașteptat la adresa lui Traian Băsescu: Cred că s-a grăbit sau l-a luat valul

Deputatul PMP, Robert Turcescu, nu susține ideea lansată de președintele de onoare al PMP, Traian Băsescu, privind legalizarea prostituției. Turcescu consideră că Băsescu s-a grăbit cu aceste afirmații și speră să fie doar o strategie pentru a naște un subiect de presă și nu o poziție asumată de PMP.

”As vrea sa cred ca ideea legalizarii prostitutiei- relansata de Traian Basescu intr-o emisiune tv recenta- nu va gasi prea multi adepti in rindul membrilor PMP. Cred ca fostul presedinte al partidului s-a grabit sau l-a luat valul aparitiilor televizate. Ori, inca o data, a vrut sa nasca un subiect de presa in care sa fie primul sub luminile rampei. Oricum, sper macar ca a vorbit europarlamentarul PMP Traian Basescu si nu presedintele de onoare al PMP.”, scrie Robert Turcescu.