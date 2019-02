România poate da lovitura: E vehiculată o sumă cuprinsă între 60 și 100 de miliarde - VIDEO

Ministrul Comunicaţiilor spune că lansarea licitaţiei pentru 5G este prevăzută pentru sfârşitul anului 2019. Alexandru Petrescu a declarat că premisele şi condiţiile pentru adoptarea tehnologiilor 5G sunt pozitive, informează Agerpres.

Aflat la Iaşi pentru a lua parte la o conferinţă internaţională privind e-guvernarea, ministrul Alexandru Petrescu a spus nu poate fi decât încrezător în ceea ce priveşte implementarea 5G în România. "Vă pot spune că 5G e un scop în sine, cel puţin din perspectiva mandatului meu ca ministru", a spus ministrul Comunicaţiilor Alexandru Petrescu.

El a subliniat că lansarea licitaţiei 5G este prevăzută pentru sfârşitul anului 2019. "Deja a fost publicat pe site-ul ministerului documentul ce conţine strategia de implementare 5G. La momentul de faţă, a trecut perioada consultării publice, acum se compilează, se analizează şi se inserează toate punctele de vedere emise de către actorii ce contribuie la o bună desfăşurare a implementării şi, mai târziu, monetizării 5G în România. Absolut fiecare document ce ţine de lansarea aplicaţiei 5G va fi în consultare publică atât pe site-ul ministerului şi, evident, pe site-ul reglementatorului, ANCOM, care este instituţia sub autoritatea căreia vor fi făcute demersurile pentru alocarea spectrului pentru tot ce ţine de 5G", a răspuns jurnaliştilor Alexandru Petrescu.

Conform declaraţiilor oficialului de la MCSI, anul 2019 şi anul 2020 "sunt doi ani în care 5G se va lansa la nivelul tuturor statelor membre din UE". "Expectanţa este să avem investiţii de la 60 la 100 de miliarde din partea operatorilor la nivelul întregii UE. Sunt convins că există un "befor and after" 5G. 5 G va capacita foarte mult din tot ceea ce astăzi citim în strategii de inteligenţă artificială, de IOT, internet networking, internetul lucrurilor, le vom vedea transpuse în realitate. Dacă ne uităm la modelul cel mai avansat, cel al Coreei de Sud, unde deja 5G există deja perimetral, acum se lansează şi în zona comercială şi deja are aplicabilitate în zona industrială. În Italia deja a avut loc una dintre licitaţii pentru alocare de spectru 5G şi a fost un succes fulminant, cel puţin din punct de vedere al bugetului de stat italian", a declarat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu.

5G este numele generației a cincea de tehnologie rețele celulare fără fir, aceasta fiind succesoarea tehnologiei 4G.