Românii din Spania, pe primul loc la contractarea proiectelor din Programul Diaspora Start-Up

Trimisul special al AGERPRES Oana Tilică transmite: Românii din Spania se află pe primul loc la contractarea proiectelor din Programul Diaspora Start-Up, cu 27% din total, locul doi fiind ocupat de comunitatea de români din Italia, a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Ana Maria Buşoniu.

"Am supracontractat acest apel şi am ajuns la 32 de proiecte cu o valoare de 75,4 de milioane de euro. 27% din acestea sunt pe Spania, cele mai multe persoane selectate din grupul ţintă. 2.093 de români din Spania beneficiază de finanţare europeană pentru a-şi deschide start-up-uri în România. Cu 25% din alocare, urmează Italia, având o comunitate de români şi acolo, chiar mai mare decât cea din Spania", a afirmat secretarul de stat, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României din Madrid.Până la 31 iulie 2019, au fost selectate de administratorii schemei de antreprenoriat, conform metodologiei de selecţie descrise în cererea de finanţare, un număr de 1.030 de planuri de afaceri, cu o valoare totală de 49,73 milioane de euro, care vor conduce la înfiinţarea a 2.475 de noi locuri de muncă.Schema de antreprenoriat Diaspora Start-Up îşi propune să creeze oportunităţi de reîntoarcere în România pentru cetăţenii stabiliţi în străinătate şi să valorifice abilităţile dobândite de aceştia (antreprenoriale şi/sau profesionale), prin deschiderea unei afaceri în ţară, în regiunile mai puţin dezvoltate, cum ar fi Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.Potrivit secretarului de stat, în mare parte, planurile de afaceri au avut ca obiect de activitate următoarele domenii: întreţinere şi reparaţii autovehicule, restaurante, coafură sau alte activităţi de înfrumuseţare, fabrică de pâine, fabricarea prăjiturilor şi produselor de patiserie, lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, lucrări de instalaţii electrice, instalaţii sanitare."Comerţul a fost un alt cod CAEN deosebit de întâlnit în lista proiectelor dezvoltate, dar şi activităţi de realizare a software-ului, activităţi ale agenţiilor turistice şi consultanţă în tehnologia informaţiilor", a subliniat reprezentantul MFE.Per ansamblul programului, în cadrul celor 32 de proiecte Diaspora Start-Up, a fost stabilit ca grup ţintă un număr de 9.150 persoane, din care au fost incluse în program 7.725 de persoane. Din acestea, 7.705 de persoane au beneficiat de programul de formare antreprenorială.Grupul ţintă a fost selectat din peste 50 de ţări din spaţiul comunitar, precum şi din diverse alte state, cum ar fi: Arabia Saudită, Australia, China, Iran, Japonia, Qatar, Mozambic, Republica Dominicană, Scoţia, SUA, Vietnam etc. Ţările cu ponderea cea mai mare din care a fost selectat grupul ţintă sunt: Spania - 27,09%, Italia - 25,27%, Marea Britanie - 13,99%, Germania - 5,9% şi Republica Moldova - 5,14%.În ceea ce priveşte Diaspora Start-Up în Spania, această ţară a ocupat locul I în ceea ce priveşte selectarea grupului ţintă în proiectele aferente programului. Astfel, din totalul de 7.725 de persoane incluse în program, 2.093 de persoane au fost selectate din Spania, 1.961 dintre acestea beneficiind şi de programul de formare antreprenorială.Totodată, au fost selectate 201 planuri de afaceri aparţinând persoanelor selectate din Spania, care au ca obiect de activitate desfăşurarea a 82 de tipuri de activităţi economice, cele mai frecvente fiind următoarele: întreţinere şi reparare autovehicule/service auto - 18 planuri de afaceri selectate, restaurante - 10 planuri de afaceri selectate, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (10), fabricarea pâinii şi a prăjiturilor şi produselor proaspete de patiserie (9), lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (7), lucrări de instalaţii electrice (7), lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat (6), comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (6), activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client) - 6, activităţi ale agenţiilor turistice (6), activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (5).Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat, în octombrie 2016, apelul pentru Programul Diaspora Start-Up, cu o alocare de 30 de milioane de euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Din aceşti bani vor fi finanţate proiecte europene de stimulare a antreprenoriatului în valoare de maximum 5 milioane de euro fiecare. În cadrul acestor proiecte, autorităţile speră să fie incluşi în programe de formare antreprenorială cel puţin 3.000 de români care se întorc în ţară. De asemenea, cel puţin 300 de mici afaceri ar urma să fie deschise, prin acordarea de granturi de maximum 40.000 de euro. Astfel, statul speră să se creeze minimum 600 de locuri de muncă noi.Pentru acest apel de proiecte au fost alocate fonduri suplimentare, fiind semnate prin mecanismul de supracontractare 32 contracte în valoare de 75,4 milioane euro.Diaspora Start-Up face parte din Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiţii - Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.Activităţile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare: etapa I - Formare antreprenorială; etapa a II-a - Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE; etapa a III-a - Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate.Valoarea maximă a grantului acordat pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/plan de afaceri, iar grupul ţintă al proiectului este format din persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: intenţionează să înfiinţeze o afacere non-agricolă în mediul urban; au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puţin dezvoltate ale României; au vârsta de minimum 18 ani; posedă cetăţenia română; fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul ţintă; demonstrează experienţă antreprenorială, capacitate tehnică şi profesională sau cunoştinţele de specialitate în domeniul în care doreşte să iniţieze afacerea vizată în cadrul proiectului.