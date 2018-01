Romașcanu, sfaturi explozive pentru Ivașcu, la predarea mandatului de ministru al Culturii: 'Munceşti atât cât vrei să munceşti la stat. Să ai psihic SOLID'

Lucian Romaşcanu a predat marţi mandatul de ministru al Culturii lui George Ivaşcu, pe care l-a sfătuit să reziste tentaţiei de a se refugia în zona de confort - teatru -, să aibă un psihic solid şi spune că îl va sprijini în preluarea funcţiei.

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este unul complex, a declarat marţi fostul ministru Romaşcanu. "Munceşti atât cât vrei să munceşti la stat. Eu mi-am propus să fac foarte multe şi atunci am avut o activitate destul de intensă. Rezultatele sunt ok, nu numai că spune eu, dar din ce am auzit şi prin oamenii cu care am colaborat şi din piaţă. S-au văzut paşi făcuţi înainte. Sunt bucuros pentru aceste şapte luni petrecute aici. Nu am niciun fel de resentiment că s-a oprit, e evident că politica îşi urmează cursul ei. Îl voi ajuta pe George Ivaşcu cu tot ce ştiu, aştfel încât să aibă o preluare ok şi merge înainte”.

Privind realizările din aceste şapte luni, Romaşcanu a declarat: "Este foarte amestecată chestiunea: ce îţi propui cu ce trebuie să faci, pentru că vin peste tine un milion de lucruri care sunt legate de salarii, investiţii, plus ce îţi doreşti ca strategie de viitor”.

Lucian Romaşcanu este mulţumit de activitatea sa la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. "Am făcut cam tot ce mi-am propus. Sunt şi lucruri pe care nu am reuşit să le fac din lipsă de timp sau din cauza unui proces birocratic foarte greoi şi în ceea ce priveşte avizările, mecanismele guvernamentale, dar într-o proporţie mare am îndeplinit ceea ce mi-am propus”.

El a afirmat că în timpul mandalului s-a reuşit prelungirea până în luna mai a închirierii Muzeului Bran şi că are trei variante pentru relocarea patrimoniului de acolo. "Marea durere este Peleşul, care din păcate nu poate beneficia de finanţare pentru reparaţie. Am avut diverse discuţii cu familia regală. Eu mi-aş dori să continuăm aşa, să preia familia şi administrarea muzeului, asta trebuie să o calculeze, sau statul român să achiziţioneze castelul”.

George Ivaşcu ar trebuie să se întâlnească cu reprezentanţii Casei Regale până la finalul lunii februarie.

Legat de "Cuminţenia Pământului”, Romaşcanu a spus că o soluţie ar putea fi o licitaţie. "Poate ar fi o soluţie, astfel încât statul să spună de la început suma pe care o poate plăti şi opera să fie validată de piaţă. O licitaţie deschisă. Dacă se depăşeşte valoare pe care statul poate să o dea, asta este. Este o soluţie venită dinspre Muzeul Naţional de Artă. Mie mi se pare bună, pentru că ar valida preţul nemijlocit piaţa”. Este o idee pe care o va expune lui Ivaşcu.

Pe actorul George Ivaşcu, noul ministru al Culturii şi Identităţii Naţionale, predecesorul său îl sfătuieşte să reziste tentaţiei de a se refugia în zona de confort. „"Pe George Ivaşcu îl sfătuiesc să reziste tentaţiei de a se refugia în zona de confort. Fiecare avem o zonă de confort. A lui este evidentă. Tinzi să te duci spre ceva ce ştii şi oricine ar tinde... El fiind în teatru să meargă spre zona asta. Să reziste acestei tentaţii, să privească cu egală atenţie tot ministerul, pentru că nu sunt numai teatre acolo. Am vorbit despre asta deja cu el, e evident că o va face. Şi să aibă energie şi un psihic solid”.

În urma experienţei dobândite ca ministru, Romaşcanu afirmă că toate lucrurile ce ţin de MCIN sunt stringente. "Aici nu există nimic care nju e urgent. Cel mai important e Leipzigul, pentru că e în martie, Peleşul, sunt nişte hotărâri de guvern pentru Europalia şi Leipzig care trebuie făcute foarte repede, Centenarul”.

Cei doi se vor întâlni în fiecare săptămână, după cum a precizat Romaşcanu, până ce predarea va fi făcută complet.

Cu un mandat de şapte luni, al 25-lea ministru al Culturii, Lucian Romaşcanu spune că "dacă există ceva rău în asta este lipsa de continuitate”.

Senatorul Lucian Romaşcanu a preluat mandatul de ministru al Culturii şi Identităţii Naţionale pe 30 iunie 2017 de la Ionuţ Vulpescu.