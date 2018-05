Ministrul Rovana Plumb a făcut o vizită de lucru în Valea Jiului pentru identificarea unor proiecte de dezvoltare a regiunii, parte a inițiativei CE „Regiunile carbonifere în tranziție”.

Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, a întreprins o vizită de lucru în Valea Jiului, unde s-a întâlnit, la Vulcan și Petroșani, cu toți reprezentanţii autorităţilor locale din regiune.



Scopul vizitei a fost identificarea unor proiecte de susținere a inițiativei propuse de Comisia Europeană „Regiunile carbonifere în tranziție”, proiect coordonat, în România, de ministrul Fondurilor Europene.



Valea Jiului este o prioritate a Guvernului Dăncilă, respectând principiul european “No region left behind” (Nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă). Acesta este, de altfel, principiul fundamental al politicii de coeziune, dar și unul dintre obiectivele programului nostru de guvernare, a declarat ministrul Fondurilor Europene.



Luna trecută, Ministerul Fondurilor Europene a transmis Comisiei Europene o scrisoare prin care își exprimă intenția de a accesa programul de sprijin pentru reforme structurale, solicitand informații cu privire la acțiunile viitoare ce trebuie întreprinse de România pentru a implementa cu succes aceasta inițiativă.



În cadrul întâlnirii din Valea Jiului, deja a fost stabilită o prima listă de priorități ce ar putea reflecta proiectele prioritare comune pentru această zonă:



1. Infrastructură de transport – deschiderea Văii Jiului:

- Drumul de la Câmpu lui Neag la Herculane;

- Drumul Vâlcea-Voineasa-Petrila- Petroșani;

- DN66A - legătura orașelor Văii Jiului.



2. Infrastructură turistică Valea Jiului:

- Domeniul schiabil Valea Jiului de la Est la Vest: Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni;

- Complex turistic muzeal, agrement, sport și aventură „Poarta de intrare în Parcul Național Retezat” –Uricani.



3. Dezvoltarea industrială a Văii Jiului:

- Parcuri industriale/incubatoare de afaceri - pentru toate localitățile din Valea Jiului;

- Investiții în resursele zonei (cărbuni și minerale - cuarț).



4. Eficiența energetică a Văii Jiului:

- Investiții în sistemul de termoficare Valea Jiului prin menținerea producție de huilă, retehnologizare;

- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;

- Reabilitare locuințe sociale la nivelul Văii Jiului.



5. Sprijinirea mediului privat Valea Jiului:

– O axă de finanțare pentru mediul privat - cofinanțare de maximum 10%, pentru crearea de locuri de muncă;

- Finanțările vor viza domeniile pretabile Văii Jiului: reabilitare/construire pensiuni/locuri de cazare , agro-turism; linii de finanțare pentru prelucrare lână, lapte, carne, fructe de pădure, ciuperci, lemn, extracție apă plată;

- Finanțări start-up-uri;

- Ajutor minimis pentru marii investitori.



6. Dezvoltarea locală a Văii Jiului:

- Reabilitarea infrastructurii mici pentru fiecare localitate (străzi/trotuare din fostele cartiere miniere, parcuri, școli etc.);

- Reabilitare clădiri din domeniul public, inclusiv cele rămase din industria zonei miniere și abandonate;

- Redeschidere finanțări pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri).



7. Componenta socială a Văii Jiului (oamenii și familia în centrul atenției):

- Programe de monitorizare socială –monitor social angajat la fiecare primărie;



8. Asigurarea finanțării de la Guvernul României pentru cofinanțare proiecte din fonduri europene și guvernamentale accesate de Valea Jiului.



România va elabora totodată o strategie pentru implementarea unui instrument adecvat de investiții teritoriale integrate pentru regiunea Valea Jiului.



În același sens, Ministerul Energiei a anunțat ca a elaborat un proiect de Memorandum „Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – situaţia actuală şi perspective”, care urmează să fie promovat în Guvern.



Ministrul Fondurilor Europene a fost însoțită, în vizita făcută în Valea Jiului, de toți directorii Autorităților de Management coordonate de MFE – dl. Cătălin Gheran, director general AM POIM, dl. Constantin Saragea, director general AM POAT, dl. Vladimir Rovințescu, directorul general AM POCU și dl. Mircea Cârlan, director general adjunct AM POC.



Informații suplimentare:



Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție a fost lansată de Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, de Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie și de Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, care declara despre acest proiect:

Uniunea Europeană și politica de coeziune sprijină conlucrarea în direcția unui viitor comun mai bun. Mesajul nostru către regiunile carbonifere este de a asigura că CE ia măsuri concrete pentru a le ajuta să realizeze o tranziție lină către o economie modernă, durabilă și de succes și că nimeni nu va fi uitat în acest proces.