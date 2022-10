Rusia aduce pe front dronele iraniere Arash-2, mai rapide și mai distructive decât Shahed-136 care au făcut prăpăd în Ucraina (Video)

Rusia aduce arme noi pe frontul din Ucraina. Au adus un nou tip de dronă de fabricație iraniană după ce israelienii au transferat ucrainenilor date despre drona Shahed-16 care a făcut mari pagube în orașele ucrainene. Noua dronă este și mai rapidă și mai distructivă.

Surse iraniene vorbesc că Rusia a achiziționat un număr necunoscut de drone Arash-2, care se presupune că sunt mai rapide și mai distructive decât dronele Shahed-136 care sunt utilizate în prezent de forțele ruse.

Iranul a dezvoltat o dronă "sinucigaşă" avansată cu rază lungă de acţiune "proiectată să lovească (oraşele) Tel Aviv şi Haifa din Israel", a relatat luni agenţia semioficială iraniană Mehr, citându-l pe comandantul forţelor terestre ale Iranului, generalul Kiomars Heidari, transmit Reuters şi EFE.

Introducing the combat UAV "آرش -II" aka Arash-2:



▪️range 2000 km.

▪️wingspan 4 m

▪️ length about 5-6

▪️weight of the warhead is about 180 kg

▪️based on the Fajr-5 missile