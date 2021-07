CIVID-19 - Guvernul olandez a anunţat anularea până la 1 septembrie a tuturor evenimentelor şi festivalurilor care durează mai mult de o zi

Prin urmare, ediţiile din 2021 ale unor festivaluri muzicale cunoscute la nivel internaţional, precum Lowlands, Mysteryland şi Down the Rabbit Hole, programate pentru luna august, sunt anulate.''Din păcate, nu este rezonabil să permitem ca aceste evenimente să continue'', a declarat premierul Mark Rutte într-o conferinţă de presă la Haga.Guvernul consideră că testarea vizitatorilor la fiecare 24 de ore în timpul unui festival ar fi prea complicat de organizat din punct de vedere logistic.Decizia a fost luată ''în urma consultării cu sectorul evenimentelor'', a precizat Rutte.Evenimentele care durează mai mult de 24 de ore au fost deja suspendate până la 13 august. Guvernul a decis să prelungească interdicţia până la sfârşitul verii.De asemenea, guvernul olandez a anunţat o relaxare a restricţiilor de călătorie, la fel ca majoritatea ţărilor UE. Începând cu 8 august, Ţările de Jos nu vor mai recomanda să nu se călătorească în interiorul UE. La întoarcere, turiştii vor trebui să prezinte un test negativ sau un certificat de vaccinare şi să respecte o perioadă de carantină, în funcţie de situaţia din ţara vizitată.O creştere a numărului de infecţii la începutul lunii iulie, în special în rândul tinerilor, a forţat guvernul să revină asupra relaxării restricţiilor sanitare, în special luând decizia de a închide din nou cluburile de noapte.După ce a atins un nivel record, numărul de infecţii în Olanda a scăzut luni, fiind raportate aproximativ 4.600 de cazuri noi, o cifră sub media ultimelor şapte zile.Această ţară de 17 milioane de locuitori a înregistrat peste 1,8 milioane de cazuri de coronavirus şi 17.807 decese. Aproximativ 83% din populaţie a primit cel puţin o doză de vaccin, iar 59% dintre adulţi sunt complet vaccinaţi.