Rusia închide ambasada Ucrainei: steagul a fost înlăturat, iar porțile blocate

Ambasada Ucrainei la Moscova a fost închisă de către autoritățile ruse. Porțile au fost blocate, iar steagul Ucrainei a fost dat jos.

Este un gest simbolic extrem de puternic, dat fiind că, teoretic, între cele două țări ar fi trebuit să aibă loc negocieri de pace.

