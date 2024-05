VIDEO Rușii au lansat o ofensivă de amploare în regiunea Harkov: bombardamente masive de artilerie și zeci de mii de soldați mutați

Rusia a lansat vineri o ofensivă terestră în regiunea Harkov (nord-est) şi a încercat "să străpungă liniile de apărare" ucrainene, a anunţat Ministerul Apărării ucrainean, afirmând că luptele continuă în acest sector. Se estimează că Rusia a adus în zonă 70.000 de soldați și ia în considerare trei regiuni.

"În ultimele 24 de ore, inamicul a efectuat lovituri aeriene în sectorul Vovceansk", la frontiera cu regiunea rusă Belgorod, cu bombe aeriene ghidate, a indicat ministerul, adăugând că, "în jurul orei 05:00 dimineaţa, inamicul a încercat să străpungă liniile noastre de apărare cu ajutorul vehiculelor blindate". Oficialii de la Kiev nu au precizat însă locul exact unde a avut loc atacul.

Ministerul asigură că aceste atacuri au fost "respinse", dar că "lupte de intensitate diferită" continuă şi că "unităţi de rezervă" au fost desfăşurate pentru "întărirea apărării" zonei, arată Agerpres.

Astfel, Rusia încearcă să creeze o "zonă tampon" pentru a împiedica Ucraina să lovească regiunea rusă Belgorod, care a fost vizată cu regularitate în ultimul timp de tiruri ucrainene, a indicat vineri o sursă din cadrul comandamentului militar ucrainean.

Asaltul deschide un nou front în război la peste doi ani de la invazia pe scară largă a Rusiei. Luptele în zona de frontieră din regiunea Harkov continuă, iar Kievul a trimis mai multe forţe în zonă ca întăriri, a declarat Ministerul Apărării ucrainean.

Forţele Moscovei "au pătruns un kilometru în teritoriul ucrainean" lângă Vovceansk şi încearcă să înainteze mai departe, a declarat aceeaşi sursă de rang înalt, citată de Reuters.

Populația a fost evacuată

Autorităţile au început să evacueze populaţia din Vovceansk, unde trăiesc circa 3.000 de persoane, şi din localităţile învecinate din regiunea Harkov din cauza "bombardamentelor masive", a declarat Tamaz Gambaraşvili, şeful administraţiei militare locale.

Armata ucraineană susținea inițial că rușii pregătesc un atac în raionul Vovceansk din regiunea Harkov. În noaptea de joi spre vineri, armata rusă a efectuat un antrenament, folosind artileria, iar grupuri de recunoaştere au încercat să străpungă linia de frontieră, însă au fost respinse de militarii ucraineni, relatează KORESPONDENT, potrivit Rador Radio România.

Pe de altă parte publicațiile militare rusești scriu că regiunea Harkov, în special Vovceansk, a fost puternic bombardată, vineri dimineaţă, în jurul orei 05:00. De asemenea, experții Deep State - care lucrează cu date Osint- susțin că rușii forțează și vor să obțină un „cap de pod” de cealaltă parte a linie frontului.

„Luptele au început cu bombardamente puternice de la diferite arme ale așezărilor de graniță din regiunea Harkov. În prezent, bombardarea continuă, în special, în zona orașului Vovchansk. Sistemele EW și UAV sunt, de asemenea, utilizate în mod activ. Rușii încearcă să intre și să câștige un punct de sprijin într-o serie de așezări de-a lungul graniței, în special, în satele Strelecha-Krasne-Pylna-Borysivka. De asemenea, rușii încearcă să atace în așezările Gatishche-Pletenivka. Principalele forțe ruse sunt în prezent infanterie cu sprijinul unei cantități mici de echipamente. Ei nu îndrăznesc să treacă dincolo de așezările menționate mai sus, poate că se așteaptă utilizarea unor forțe majore. Resursele disponibile pe care le-a folosit inamicul în acest moment nu vor fi suficiente pentru un avans profund. În prezent, situația este de așa natură încât rușii destabilizază zonele de graniță. Dar nu se știe câte forțe principale sunt gata să folosească pentru această manevră.

Sarcina întregii societăți nu este de a intra în panică, ci de a ne ajuta luptătorii din prima linie. Populația civilă din zonele de frontieră nu trebuie păcălită, ci trebuie să asculte apelurile autorităților locale, în special, cu privire la evacuare”, arată analiștii.

Andri Kovalenko, șeful centrului ucrainean de combatere a dezinformării, a transmis că Federația Rusă nu va putea decât să escaladeze situația de la graniță, dar nu va pătrunde spre Harkov. Potrivit acestuia, acțiunile rușilor sunt previzibile. "Inamicul are resurse pentru o agravare în zonele de frontieră, despre care s-a vorbit şi mai devreme. Este important să nu confundăm acest lucru cu capacitatea de a captura Harkivul, care nu există" - a declarat Kovalenko, avertizând că vor exista multe speculaţii pe această temă.

Oleksi Hetman: „Ruşii nu pot captura oraşul Harkiv cu numărul de militari concentraţi acum la graniţă”

Forțele armate rusești au concentrat până la 70.000 de soldați în regiunea de graniță Kursk - potrivit lui Oleksi Hetman, maior ucrainean în rezervă. Acesta consideră că ruşilor le va fi imposibil să captureze Harkovul cu un astfel de număr de soldaţi.

Potrivit lui Hetman, aproximativ 70.000 de soldați ruși au fost dislocați lângă Avdiivka și Bahmut. Pe de altă parte, a subliniat acesta, este puțin probabil ca ruşii să se fi strâns acolo "pentru o pauză de ţigară". Un alt analist militar vorbește despre 40.000 de soldați dislocați în zonă. Alți analiști înaintează cifre precum 50.000 de soldați sau 400 de tancuri.

În opinia expertului, grupările militare ale ruşilor pot atât să se mute în ​​altă parte a frontului, cât și să înceapă operațiuni tactice în nord-est, în regiunile Harkov, Cernihiv sau Sumi.

Hetman consideră că forțele armate rusești pot încerca să atace pentru a dispersa apărarea ucraineană. "Putem fi de acord că, într-un asemenea număr, aceste trupe nu vor asalta direct sau ocolind Harkovul. Dar, de asemenea, aceştia nu vor sta fără treabă - pot fi folosite în acțiuni ofensive tactice în nord-est sau pentru mișcare rapidă spre alt loc, unde ar avea deja planificată o ofensivă" - a explicat Oleksi Hetman.

Care ar putea să fie scopul Rusiei într-un atac masiv la Harkov?

Anton Herashchenko, consilier al Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, în perioada 2021-2023: „Federația Rusă nu are potențialul de a captura Harkov. Pentru a face acest lucru, Rusia trebuie să implice forțe foarte mari, a căror prezență nu a fost observată până acum la granița de nord a Ucrainei.

Scopul principal al Rusiei ar putea fi escaladarea situației în direcția Harkov, pentru a forța Forțele Armate ale Ucrainei să transfere rezerve mari din Donbas în nord și să slăbească armata ucraineană în zona Donbasului”, a spus Herashchenko, pe X.

Analiştii spun că asaltul asupra Vovceansk ar putea marca începutul unei încercări ruseşti de a crea o "zonă-tampon", potrivit Associated Press, citată de News.ro. Vladimir Putin promisese să creeze o astfel de zonă la începutul acestui an pentru a stopa atacurile frecvente ale Ucrainei asupra Belgorodului şi a altor regiuni de frontieră ruseşti.

Ucraina declarase anterior că ştie că Rusia adună mii de trupe de-a lungul frontierei de nord-est, în apropierea regiunilor Harkov şi Sumî. În timp ce forţele Kremlinului au întrepins cea mai recentă ofensivă terestră în estul Ucrainei, oficialii serviciilor de informaţii ucrainene au spus că se aşteaptă ca forţele Kremlinului să atace şi în nord-est.

Deşi Rusia probabil că nu poate captura Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, ar putea constrânge Ucraina să trimită mai multe trupe în regiune, lăsând alte zone mai vulnerabile la atac, potrivit AP. De asemenea, forţarea autorităţilor ucrainene de a evacua civilii este posibil să creeze perturbări şi să deturneze resurse.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că luptele împotriva grupurilor ruseşti de sabotaj şi recunoaştere continuau şi după-amiază.

Ucraina a alungat trupele ruseşti din cea mai mare parte a regiunii Harkov în 2022, în primul an de război la scară largă, dar după ce a rezistat contraofensivei Kievului de anul trecut, forţele ruseşti au revenit în ofensivă şi avansează încet în regiunea Doneţk, mai la sud. Harkov rămâne totuşi o regiune deosebit de vulnerabilă din cauza proximităţii sale faţă de Rusia. Regiunea a fost frecvent vizată de lovituri aeriene care au provocat daune majore infrastructurii energetice. După mai bine de doi ani de la invazie, Moscova are avantajul pe câmpul de luptă, iar Ucraina se confruntă cu o lipsă de forţe umane şi de stocuri de obuze de artilerie şi de apărare aeriană.

Victimele atcurilor de la Harkov

Primarul Harkivului, Oleh Terehov, a raportat anterior că, în noaptea de joi spre vineri, armata rusă a atacat oraşul cu o rachetă de tip S-300. Potrivit lui Terehov, în urma atacului, care a fost lansat asupra unei zone rezidenţiale, au fost înregistraţi doi răniţi - un copil de 11 ani şi o femeie de 72 de ani. De asemenea, trei case au luat foc. Două dintre casele respective au fost complet distruse, iar una a fost distrusă parțial. În total, au fost distruse sau avariate 26 de clădiri

De asemenea, șeful Administraţiei Militare Regionale Harkiv, Oleh Sinehubov, a raportat că, în noaptea de 9 spre 10 mai, ocupanții ruşi au atacat centrul regional, avariind mai multe locuințe. Potrivit oficialului, ruşii au atacat Harkivul la ora 03:20. În urma bombardamentelor, un incendiu a izbucnit la trei case particulare, iar 12 clădiri rezidențiale au fost avariate. Două persoane au fost rănite: un copil de 11 ani și o femeie de 72 de ani. Sinehubov a subliniat că atacul a fost efectuat asupra unor zone cu infrastructură exclusiv civilă.

GUR: „Rusia pregătește o operațiune specială hibridă împotriva Ucrainei”

Direcţia Principală de Informaţii (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev avertizează cu privire la un nou val de operațiuni speciale informațional-psihologice (IPSO) pe fondul înrăutățirii situației de pe front. Federația Rusă intensifică eforturile de destabilizare, vizând scindarea societății ucrainene. Potrivit GUR, Rusia ar urma să recurgă în acest scop la evenimente publice folosind sloganuri politice, pentru a lansa noi provocări. Serviciul de spionaj militar al Ucrainei subliniază că țintele militare ale inamicului nu sunt doar instalațiile armatei, ci și infrastructura civilă - spitale, gări și mulțimi de oameni.

Zelenski promite că Ucraina va răspunde atacurilor ruseşti

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina monitorizează şi analizează acțiunile pe care ruşii le pot întreprinde pe câmpul de luptă și va răspunde atacurilor inamice. Într-un mesaj transmis joi seară, preşedintele ucrainean a menţionat că a avut o întâlnire cu şeful armatei, Oleksandr Sirski, șeful Statului Major General, Anatoli Barhilevici, și ministrul apărării, Rustem Umierov.

În cadrul întâlnirii respective, au fost discutate posibilitățile de accelerare a furnizării de arme către Ucraina și planul de acțiune pentru perioada actuală cu forțele și mijloacele pe care le are armata ţării. "Vedem pentru ce se pregătește ocupantul. Va avea parte de un răspuns. Mulțumesc tuturor soldaților și comandanților noștri, fiecărei unități care operează eficient pe front și distruge ocupantul" - a conchis Zelenski.

Reportedly, this is Russia attacking Kharkiv region with Grad MLRS in the early hours of the morning today from Belgorod region.



The situation in the North of Kharkiv region is "tense", Ukrainian Defenders report. pic.twitter.com/f6FBEQVums — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2024

Kharkiv after russia’s attack ???? How long will the world turn a blind eye to the terror in the heart of Europe?



Video: @SESU_UA pic.twitter.com/gnKdiJ99sm — Kira Rudik (@kiraincongress) May 10, 2024