Rușii s-au dezlănțuit în Ucraina: dronele Shahed au străpuns apărarea antiaeriană. Situația este dramatică/ Video

Un bilanţ preliminar indică trei morți şi câteva persoane rănite. "În noaptea de 21 spre 22 martie, în orașul Rjișciv, regiunea Kiev, ca urmare a unui atac inamic, etajele 4 și 5 din două cămine cu cinci etaje și o clădire cu trei etaje a unui liceu profesional au fost parțial distruse, iar la locul impactului a izbucnit un incendiu" - se arată în raport.

Incendiul, care a cuprins o suprafață de 330 mp, a fost stins miercuri dimineaţă, la ora 06:50. "La ora 07:00, datele indicau trei morţi, două persoane rănite și o persoană salvată. Cel mai probabil, patru persoane se află sub dărâmături" - a transmis Serviciul pentru Situaţii de Urgență al Ucrainei.

111 persoane și 28 de echipamente speciale au fost implicate în operaţiunile de salvare de la faţa locului, unde lucrează şi un grup operativ mobil. Procuratura Generală a Ucrainei, de asemenea, a transmis că dronele ruseşti au lovit cămine din raionul Obuhiv şi că etajele superioare ale clădirilor au fost distruse şi a izbucnit un incendiu.

"În urma atacului, au murit trei persoane, inclusiv un șofer de ambulanță care a venit la apel. Potrivit datelor preliminare, alte şapte persoane rănite au fost internate, printre acestea fiind şi un copil de 11 ani" - a precizat procuratura.

Forțele Aeriene ale Ucrainei raportează că, în noaptea de marţi spre miercuri, armata Federaţiei Ruse a atacat cu 21 de drone de tip Shahed, dintre care 16 au fost doborâte de forțele de apărare antiaeriană ucrainene. Potrivit Kievului, ruşii au lansat dronele din nord - regiunea rusă Briansk.

"Pe 22 martie 2023, în jurul orei 23:30, invadatorii ruși au început să atace Ucraina cu drone kamikaze de fabricație iraniană de tip Shahed-136/131. 21 de drone inamice au fost lansate din direcția nordică (regiunea Briansk, Federația Rusă)" - se arată în raportul Forţelor Armate ale Ucrainei.

Last night, the terrorist state attacked Ukraine with Iranian-made Shahed drones.

16 were shot down by Ukraine's air defenders.

As a result of the russian attack, three civilians were killed and seven were injured in Kyiv region.



