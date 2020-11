Salvatorii ISU au asitat o naștere în Bistrița-Năsăud

Trei bărbați, salvatori din cadrul ISU Bitrița, au trăit momente unice, vineri, când, la 10 minute după ce au preluat o femeie însărcinată pentru a o duce la spital, aceasta l-a născut în ambulanță pe „voinicul” Andrei, un băiețel „foarte gălăgios și energic”.

„Am văzut multe în cei nouă ani de când sunt paramedic, la cele patru resuscitări reușite a tremurat carnea pe mine de emoție și bucurie, dar nimic nu se compară cu misiunea de astăzi. Suntem în al nouălea cer că am reușit să îl ajutăm pe voinicul Andrei să vină sănătos pe lume!”, a măsruristi, Sami, decanul de vârstă al echipajului de paramedici de la Punctul de Lucru Lechința, care a ajutat o femeie să nască în ambulanță.

Împreună cu sergenții major Ionuț Emanuel Floroaie și Vasile Dănuț Damian, plutonierul adjutant Karoly Samuel Baczonyi a preluat din localitatea Șopteriu, județul Bistrița – Năsăud, o femeie gravidă, cu iminență de naștere.

După nici 10 minute au fost nevoiți să oprească ambulanța și să facă ceea ce știau până atunci doar în teorie: să ajute o femeie să nască.

„Mămica era din ce in ce mai confuză, dar au reușit cumva să o liniștească și au reușit in totalitate in momentul în care i l-au pus în brațe pe voinicul familiei. Un copil minunat, foarte gălăgios și energic (semn de sănătate”, spun reprezentanții ISU Bistrița.

Tinerii salvatori au spus că ceasta a fost cea mai intensă misiune la care au participat.

Reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud au transmis sănătate micuțului Andrei, mamei curajoase, tatălui și celor doi frați mai mari, care îi așteaptă pe Andrei acasă.