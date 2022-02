Sărbătorile zilei de 27 februarie

Ortodoxe

Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne)



Greco-catolice

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi). Sf. cuv. Procopie Decapolitul



Romano-catolice

Duminica a 8-a de peste an

Ss. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.; Grigore de Narek, abate înv.





Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori Procopie şi Talaleu sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox în ziua de 27 februarie.



Sfântul Procopie s-a născut în timpul când la Constantinopol era împărat Leon al III-lea Isaurul (717-741), care a declanşat prigoana iconoclastă împotriva drept credincioşilor, consideraţi de autorităţile eretice închinători la idoli.



Monah în ţinutul său natal, Decapole, lângă Marea Galileii, şi iconodul (cinstitor de icoane), Sfântul Procopie a fost prins, întemniţat şi supus la chinuri.



După moartea lui Leon IV (775-780), iconodulii întemniţaţi pentru dreapta credinţă au fost eliberaţi. Sfântul Procopie s-a întors astfel la mănăstire, unde a rămas până la moarte.



Sfântul Cuvios Talaleu s-a născut în Cilicia. A intrat din tinereţe în Mănăstirea "Sfântul Sava" din Palestina. După un timp de stat în mănăstire, Sfântul Talaleu s-a dus lângă cetatea Gavalia din Siria, unde pe un loc necurat, pe care se aflau risipite ruinele unui templu vechi, şi-a ridicat mai întâi o colibă, apoi o mică chilie.



Chilia era atât de strâmtă, căci nu o construise după măsura staturii sale, ci înaltă de doi coţi şi largă de un cot, încât totdeauna ţinea capul plecat la genunchi.



Cuviosul Talaleu a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul săvârşirii minunilor. Tămăduia bolile şi neputinţele, nu numai la oameni, ci şi la animale. Pentru aceasta, mulţi locuitori din satele din jur veneau la el şi mulţi închinători de idoli s-au întors la Dumnezeu.



Cu ajutorul locuitorilor, Sfântul Talaleu a stricat capiştea idolească (templu sau altar dedicat zeităţilor antice) din hotarele cetăţii Gavaliei şi a zidit în locul ei o biserică în cinstea Tuturor Sfinţilor Mucenici.



Sfântul Talaleu a trăit în rânduiala monahală 70 de ani, neîncetând din plângere niciodată şi spunând către toţi: "Dumnezeu ne-a dat nouă vremea aceasta, fraţilor, spre pocăinţă şi, de o vom pierde pe ea, vom fi foarte mult întrebaţi de dânsa".



* Postul Sfintelor Paşti este singurul post de peste an precedat de două zile de Lăsată a secului: Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi - când se lasă sec de carne (în acest an - 27 februarie 2022) şi Duminica Izgonirii lui Adam din Rai - când se lasă sec de brânză (în acest an - 6 martie 2022) (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor").