SCANDAL și ACUZAȚII GRAVE între judecătorii CCR, chiar înainte de publicarea motivării revocării Laurei Codruța Kovesi: Liviu Stanciu spune că NU s-a discutat

Scandalul din politică s-a mutat între judecătorii Curții Constituționale! Magistrații au ajuns să se certe între ei și să lanseze acuzații grave. Totul a degenerat după ce Valer Dorneanu, președintele CCR, a spus că adresele trimise către organismele internaționale, după atacurile la adresa Curții în urma obligării președintelui Klaus Iohannis să o revoce pe Laura Codruța Kovesi, au fost luat în unanimitate de voturi, adică toți magistrații constituționali, cei 9, au fost de acord.

Însă, judecătoarea Livia Stanciu spune nu a semnat adresele trimise Secretarului General al Consiliului Europei, Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) și Presedintelui Conferinței Curților Constituționale Europene.

Citește și: Acuzații incredibile făcute de omul lui Ponta: Legătura dintre Dragnea și ”Statul Paralel”

"Nu am semnat aceste adrese, avand in vedere ca ele au un continut diferit fata de ce s-a discutat in sedinta Curtii din 5 iunie", a precizat Livia Stanciu, pentru Ziare.com.