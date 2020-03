SCANDAL în Parlament, la audieri: Miniștrii NU răspund la telefoane, BLOCAJ în sistem

Audierile miniștrilor celui de-al treilea guvern condus de Ludovic Orban s-au împotmolit, după doar 15 minute! Audierile se fac telefonic, dar parlamentarii vor ca miniștrii să fie audiați prin videoconferință. Însă, acest lucru nu este posibil: fie miniștrii nu răspund la telefon, fie sistemul se blochează.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost primul audiat și a primit avizi pozitiv din partea comisiilor. Cei mai mulți dintre parlamentarii PNL absentează de la audieri, voturile venind, surprinzător, de la PSD. Până acum ar fi trebuit să fie audiați 4 miniștri, dar din cauza problemelor tehnice, programul este mult întârziat.

„Încep prin a va transmite multă sănătate și multă putere prin a depăși situația provocată de coronavirus. Este nevoie de stabilitate și de capacitatea de a ne adapta la provocările pe care situația mondială le generează. Astfel, în calitate de ministru al Culturii an venit cu soluții de diminuare a Covid-19. Am găsit înțelegere pentru luarea unor măsuri care să nu pericliteze activitatea pe termen mediu și lung. Am intervenit pentru a proteja instituțiile de cultură și am luat decizia de a sista lucrările cu publicul pentru o perioadă. Această situație ne aduce în față nevoii urgente pentru digitalizare, iar domeniul cultural nu trebuie lăsat în urmă. Proiecte precum e-cultura și e-patrimoniu trebuie prioritizate pentru a deveni funcționale”, le-a transmis Bogdan Gheorghiu, prin telefon, parlamentarilor.

