Scandal între Ciutacu și CTP pe tema jurnalistei moarte: Și 'rataţii' trebuie să aibă la ce să se uite / CTP mi-a fost şef de bordel. Ba nu, peşte

Cristian Tudor Popescu a reacţionat în urma linşajului mediatic la care au fost supuşi atât jurnalistul Victor Ciutacu, cât şi postul România TV. Gazetarul susţine că a semnat aşa-numitul "apel împotriva discursului practicat de România TV, care incită la ură și discriminare față de persoanele cu probleme de sănătate mintală", dar, cu toate astea, nu este de acord cu închiderea postului TV.

CTP afirmă, într-o postare pe Facebook, că nu poate cere închiderea unui post TV care are un public numeros, public care, după cum susţine cu condescendenţă gazetarul, ar fi format din: „ființe aflate la limita de jos a umanului, indivizi lacomi, îndrăgostiți de minciună, șpăgari, ignoranți și proști de șmecheri, românoși, ortodocsoși, conspiraționiști, antioccidentaliști, putiniști, votanți aur și șoșoacă, ratați care se nutresc cu bârfe și scandal, bucuroși de răul altuia„.

În încheierea postării sale, gazetarul spune că înţelege faptul că jurnaliştii România TV au nevoie de un loc de muncă la fel cum înţelege şi nevoia de legalizare a bordelurilor. CTP conchide în aceeaşi manieră condescendentă că democraţia înseamnă „să înveți să trăiești în aceeași țară cu cei pe care îi detești”

Cât privește persoanele care apar sub numele de jurnaliști la România TV, sunt pentru ca acestea să aibă un loc de muncă, tot așa cum sunt pentru legalizarea bordelurilor. La urma urmelor, democrația înseamnă să înveți să trăiești în aceeași țară cu cei pe care îi detești„, scrie CTP pe Facebook.

Victor Ciutacu îi dă replica lui CTP: „La Adevărul, CTP stătea să ne vegheze pe noi, prestatoarele, să nu oprim din bani”

În replică şi făcând referire la partea cu bordelurile, Victor Ciutacu afirmă că CTP tratează jurnaliştii România TV ca pe nişte „curve de vitrină„.

„CTP regurgitează o zicere conform căreia noi, cei de la Romania TV, merităm să funcționăm, să trăim și să profesăm. Pentru că suntem niște curve de vitrină. Înseamnă că el mi-a fost șef de bordel la Adevărul; nu doar mie, mai știu minim două persoane acuzate azi de prostituție în vremea guvernării lui la fosta Scânteia. Bă nu, m-am sucit, ne-a fost pește, că adevărații șefi ai bordelului se întâlneau la Mariott. Unde el nu avea acces, că stătea să ne vegheze pe noi, prestatoarele, să nu cumva să oprim din bani„, scrie jurnalistul România TV pe Facebook.

Jurnalista Iulia Marin a murit la 32 de ani. Anunțul a fost făcut de colegii ei de la ziarul Libertatea.

„Marți, 18 aprilie, polițiștii Secției 21 din Capitală și proprietara apartamentului în care locuia au găsit-o pe colega noastră fără suflare”, transmite Libertatea. „Cauzele decesului vor fi stabilite de medicii de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) în următoarele zile”, arată jurnaliștii.

Vorbea despre lupta cu depresia

În ultima postare de pe Facebook tânăra vorbea despre lupta cu depresia.

„Număr, uneori, pe degete zilele ”bune”. Zilele in care ma simt bine, lucrez bine, sunt bine. Pe site-urile pe care le citesc, forumuri cu privire la tot felul de pastile, oamenii scriu: “Nu renuntati, veți găsi antidepresivul potrivit”.

E greu și sa nu renunți. Al cincilea - sau al șaselea? - antidepresiv in mai puțin de patru ani vine la pachet cu speranțe noi și, pana acum, zero efecte adverse.

Dar stau și ma întreb daca nu cumva ma pregătesc pentru o noua dezamagire, vreun efect placebo, cine mai știe?

Stau și ma gândesc ce bizar e ca viața mea toată depinde de câteva zeci de miligrame dintr-o substanța de care abia am auzit. Și, când zic ca viața mea toată, nu e nicio exagerare.

Am ajuns in punctul in care îmi e rusine sa mai vorbesc despre depresie sau sa o invoc, in punctul in care nu mai înțeleg ce e in neregula de nu mai pot funcționa. “Ca înainte”, îmi șoptește creierul meu. Sau măcar ca intr-o zi oarecare, dintr-un trecut care se tot îndepărtează.

Am ajuns sa urăsc însuși termenul de “depresie”. Îl reneg adesea, ma mint singura, ascult muzica, fac orice ca sa schimb aceasta stare. Și ea nu se schimba decât foarte rar.

“Nu renuntati, antidepresivul asta mi-a schimbat viața”, a scris cineva despre substanța pe care o iau acum, de cateva zile.

Aștept, aștept de patru ani sa am din nou pasiune pentru ceva. Sa nu simt greutate, orice as face. O greutate atat de dificil de descris in cuvinte.

“Îți va plăcea pastila asta, ajuta și la concentrare, e și pe anxietate”, mi-a spus medicul meu.

Îmi doresc sa imi placa. Sa ma ”ajute”. Sa ma trezesc zambind, ca “înainte”. Sa pun putina pasiune in ce fac, măcar putina. Măcar din când in când, sa nu ma mai ascund in spatele unei stări care nu vrea sa plece.

Nu vrea, și pace.

“Nu renuntati, pastila asta mi-a redat plăcerea de a trai”.

Citesc toate forumurile, in timpul meu liber, și vreau sa le cred. Sa cred ca exista din nou plăcere, fie si dintr-o pastila.

Dar, la naiba cu toate astea, azi a fost o zi buna, placebo sau nu”, a spus tânăra pe Facebook, în 10 aprilie.

Parcurs profesional

„În 11 ani de meserie, ea a trecut pe la Adevărul, PressOne, Recorder, Gândul și Libertatea. A început cu texte din sfera politică la Adevărul. Primul, pe 19 septembrie 2012, din politica externă. Legat de actele de tortură din închisoarea gruzină Gldani, care au declanșat proteste serioase în Georgia. A trecut apoi la PressOne, unde, în 2015, a descoperit cine a fost femeia în rochie albastră. Izabela Odor, cercetătoarea luată pe sus de mineri pe 14 martie 1990. Imediat după ce-a împlinit 28 de ani, Iulia a ajuns la Recorder. Aici, n-a iertat pe nimeni la mitingurile electorale. Nici paradisul roșu de la Căcâna, nici nimicul în variantă galbenă, nici „mama voastră de visători” USR-PLUS. La Libertatea s-a mutat în prima săptămână a stării de urgență COVID-19, în martie 2020. Și a trecut de la investigat achizițiile din pandemie la vaccinările peste rând și tema războiului din Ucraina. Așa a văzut măreția munților Tatra, pe care i-a pozat prin geamul murdărit de un drum București – Presov. Apoi a postat imaginea pe rețelele de socializare. Aici, Iulia avea un alt dialog cu publicul ei, în afara celui de ziar, informativ. Vorbea deschis despre lupta cu depresia, pe care a înfruntat-o ani de-a rândul”, mai scrie Libertatea.