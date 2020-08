SCANDALOS - Mega party în plin centrul Craiovei! Poliția doarme!? Rezidenții în niciun caz!

Locatari terorizati de muzica în plin centrul Craiovei. Suntem anuntati ca vineri spre sambata noapte la Casa de Cultura a studentilor din Craiova a avut loc o petrecere cu zeci si chiar sute de participanti. Surse din zona ne informeaza ca astfel de evenimente au loc saptamanal, iar locuitorii din sunt terorizati de-a dreptul.

Citește și: Ultimă oră! Ucigașul lui Emi Pian, arestat preventiv!

Regulile starii de alerta limiteaza activitatea teraselor, fara exceptie, la ora 23.00, dar se pare ca perimetrul Casei de Cultura a studentilor din Craiova este exceptat sau cel putin asa am ajuns sa credem dupa ce in acest sfarsit de saptamana a avut loc o mega petrecere cu multi decibeli in boxe. Chiar exceptand regulile impuse de pandemia de Covid-19, legile in vigoare nu permit organizarea unor astfel de petreceri in zone rezidentiale, unde perturba ordinea si linistea publica.

Zgmotul infernal a fost greu de suportat de craiovenii care locuiesc in zona, motiv pentru care mai multi cetateni au sesizat autoritatile. De aici incepe insa o intreaga poveste care se incheie cu multe semne de intrebare.

Politia locala a intevenit prompt, dar fara rezultat ..

Mai multi locuitori ai zonei deranjati de muzica asurzitoare au sesizat Politia Locala Craiova. Echipajul a raspuns foarte repede apelurilor disperate ale oamenilor, insa la scurt timp dupa ce politistii locali au parasit locatia volumul muzicii din difuzoare s-a ridicat instant.

Mergand pe firul apei, aflam din surse de incredere, ca acest gen de petreceri nu sunt chiar scapate de ochiul autoritatilor, fiind insa vizibil ca sunt... tolerate. Tot vizibil este si ceea ce se intampla week-end de week-end in acea locatie, de la "consumatie" la multe altele.

In timp ce terasele din toata Romania sunt inchise la ora 23.00 este cel putin curios cum cea situata in incinta Casei de Cultura a Studentilor, in plin centrul Craiovei, nu este nici macar verificata.

Cine apara ordinea publica pe timpul noptii la Craiova?

In fata unei asemenea situatii se nasc totusi cateva intrebari simple, insa legitime, pe care le adresam concomitent conducerii IPJ Dolj, IGPR si cabinetului ministrului afacerilor interne, Marcel Vela:

Pe raza municipiului Craiova exista patrulare nocturna? In cazul unui raspuns afirmativ va rugam sa ne precizati de ce nu au fost luate masuri pentru a proteja linistea si ordinea publica, precum si masurile de protectie a sanatatii publice impuse in contextul pandemiei Covid 19? La ce ora intervenit primul echipaj al Politiei Romane pentru a stopa petrecerea de la Casa de Cultura a studentilor din Craiova in noaptea de 7 spre 8 august.