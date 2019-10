Scene din serialul 'Urzeala tronurilor' neincluse în montajul final ar explica finalul controversat

Scenariul unor cadre neincluse în montajul final al celui de-al VIII-lea sezon al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" este disponibil la biblioteca Writers Guild Foundation, din Los Angeles, California, explicând parcursul disputat al personajului Daenerys Targaryen, potrivit nme.com, anunță MEDIAFAX.

Finalul controversat al serialului o arată pe Daenerys Targaryen, interpretată de Emilia Clarke, călcând pe urmele tatălui ei, distrugând King’s Landing și luând viețile locuitorilor inocenți.

Astfel, fanii au criticat construcția grăbită a personajului, denunțând că nu au fost explicate suficient de bine motivele care au generat acțiunile lui Daenerys.

Cu toate acestea, scenele ce nu au fost incluse în montajul final ar explica evoluția personajului. O scenă scoasă la montaj din cel de-al patrulea episod al sezonului final i-ar fi arătat pe Daenerys și pe Jon Snow discutând despre moștenitorul de drept al Tronului de Fier. În acest context, Daenerys i-ar fi reproșat lui Jon că "îl dezgustă" sentimentele pe care le are față de ea.

Totodată, o altă secvență îi aducea în prim-plan pe Jon și pe Varys, cel dintâi manifestându-și teama față de Daenerys, mătușa lui, cu care a avut o relație incestuoasă.

"Situația este complicată pentru el. O iubește. Dezaprobă cu fermitate acțiunile ei. Tânjește după ea. Îi este teamă de ea. Ea îi simte confuzia. Daenerys simte nevoia disperată de a avea o legătură; nu-și poate aminti când s-a mai simțit atât de singură", a fost scris în scenariul aflat la biblioteca Writers Guild Foundation.

Cel de-al optulea sezon al seriei "Game of Thrones" s-a încheiat în luna mai, mulți fani fiind nemulțumiți de finalul poveștii. Aproape două milioane de persoane au semnat o petiție care solicita refacerea ultimului sezon. Totuși, ultimul sezon a stabilit un record al nominalizărilor la premiile Emmy, adunând nu mai puțin de 32 de selecţii pentru reputatele trofee dedicate televiziunii în 2019.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".