Scriitorul srilankez Shehan Karunatilaka a câștigat Premiul Booker 2022

Scriitorul srilankez Shehan Karunatilaka a câștigat premiul Booker Prize pentru cel de-al doilea roman al său, "The Seven Moons of Maali Almeida", despre un fotograf de război mort care are o misiune în viața de apoi.

Karunatilaka a primit un trofeu de la regina consoartă Camilla în cadrul ceremoniei. El primește, de asemenea, un premiu de 50.000 de lire sterline (56.810 dolari), conform Mediafax.

Plasată în 1990 în Sri Lanka, în timpul războiului civil din această țară, povestea lui Karunatilaka îl urmărește pe Maali Almeida, fotograf de război și homosexual, care se trezește mort. Timpul este esențial pentru Maali, care are la dispoziție "șapte luni" pentru a ajunge la cei dragi și a-i îndruma spre fotografiile ascunse pe care le-a făcut și care descriu brutalitatea conflictului din țara sa.

Pe lista scurtă a candidaților la Booker Prize din acest an se numără "Treacle Walker", a scriitorului britanic Alan Garner, "Glory", a scriitoarei zimbabwane NoViolet Bulawayo, "Small Things Like These", a scriitoarei irlandeze Claire Keegan, "The Trees", a scriitorului american Percival Everett, și "Oh William!", a scriitoarei americane Elizabeth Strout.

"Acesta este un thriller metafizic, un film noir despre viața de după moarte care dizolvă granițele nu doar ale diferitelor genuri, ci și ale vieții și morții, ale trupului și spiritului, ale estului și vestului", a spus președintele juriului, Neil MacGregor, despre cartea lui Karunatilaka.

Printre foștii câștigători ai Premiului Booker, care a fost acordat pentru prima dată în 1969, se numără Margaret Atwood, Salman Rushdie și Yann Martel.