Se cere ABROGAREA unei legi care îi vizează pe toți românii care stau la bloc: Ce prevederi DEZASTRUOASE cuprinde

Zeci de mii de asociaţii de proprietari din toată ţara cer abrogarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Aceasta a intrat în vigoare pe 28 septembrie, însă multe din prevederile ei nu pot fi aplicate, iar alte formulări sunt confuze – spune preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari „Habitat”, Mihai Mereuţă.

”Discutăm de o nouă ocupaţie, administrator de condominiu. În clasificarea ocupaţiilor din România nu s-a introdus ocupaţia. Nişte noutăţi incredibile: plafon de casă, 1000 de lei – singura persoană juridică din România care are plafon de casă. Exprimări confuze, care au dus la interpretarea în multe oraşe că se pot face plăţi doar din cont. Dar dacă ai contul blocat, cum au zeci de asociaţii de proprietari din Bacău şi care măcar îşi mai plăteau apa? Aşa, din casierie, cum strângeau bani. Ce faci, nu mai plăteşti nici apa? Plus, după amenzi care înainte erau 300, 500 de lei, acum legiuitorul a fost foarte generos, cu amenzi între 3000 şi 10.000 de lei pentru te miri ce. Deja, din Lugoj, din Negreşti Oaş, am primit comunicări că se desfiinţează asociaţiile de proprietari, lucru care e foarte grav, pe care noi nu îl susţinem.”, a declarat Mihai Mereuţă pentru rador.ro.

Mihai Mereuţă a mai spus că au fost depuse deja mii de petiţii prin care se cere abrogarea integrală a legii. De asemenea, el a precizat că sunt necesare discuţii urgente pentru o nouă legislaţie privind asociaţiile de proprietari