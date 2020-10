Se conturează un blocaj politic major. Șanse 50-50 pentru combatanți

Data alegerilor parlamentare a devenit un subiect disputat puternic de putere si opozitie.

CCR a decis ca este constitutionala legea care permite Parlamentului sa stabileasca data alegerilor parlamentare. In plus, odata ce aceasta lege intra in vigoare, isi inceteaza efectele decizia Guvernului de organizare a scrutinului pe 6 decembrie.

Mingea este in prezent la Klaus Iohannis.

Seful statului poate promulga legea si atunci alegerile nu mai sunt organizate pe 6 decembrie.

Sau poate retrimite legea in Parlament pentru reexaminare, dupa cele 10 zile in care voie sa analizeze motivarea CCR aparuta joi in Monitorul Oficial. Aceast varianta este preconizata de majoritatea formatiunilor politice.

Apare in acest moment o situatie incalcita.

Scenariul 1. Parlamentul reexamineaza legea, o adopta in aceeasi varianta si o retrimite la Klaus Iohannis pentru promulgare. Atunci Klaus Iohannis nu mai are ce sa faca si este obligat sa o promulge. Poate aparea insa un nou atac la CCR din partea parlamentarilor PNL-USR. Din calculele facute in PSD, nu se poate prelungi procesul pana dupa 6 decembrie.

Scenariul 2. PSD nu reuseste sa faca cvorum pentru reexaminarea legii si se organizeaza alegeri locale pe 6 decembrie. E o varianta luata in calcul pentru ca exista precedentul de la motiunea de cenzura.

Scenariul 3. Dupa ce s-au epuizat toate caile de atac, Klaus Iohannis tot nu semneaza decretul de promulgare in termenul constitutional si se organizeaza alegeri locale pe 6 decembrie. Risca sa apara procese si sa se ceara anularea alegerilor.

Scenariul 4. Se ajunge la o solutie de compromis intre partide si Cotroceni. UDMR si PSD au cerut public ca sefului statului sa invite formatiunile parlamentare la o discutie institutionala pentru identificarea celei mai bune solutii.

Liderul PSD Marcel Ciolacu si senatorul UDMR Cseke Attila au estimat joi seara la Antena 3 ca sunt sanse 50-50 ca alegerile sa fie amanate pentru la primavara.

Guvernul si Cotroceniul spun ca trebuie ales un nou Parlament pentru ca in cazul prelungirii mandatului cu 3 luni, legislativul nu va avea puteri depline, lucru periculos in actuala situatie epidemiologica. De asemenea, nu are nimeni siguranta ca in primavara vor fi mai putine infectii decat sunt acum.

PSD, Pro Romania si ALDE spun ca liberalii vor alegeri mai repede pentru ca scad in sondaje si se tem ca pana la primavara vor suferi pierderi importante.