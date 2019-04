Se dă startul consultărilor la Cotroceni pe tema referendumului - Ce partide ajung astăzi în fața lui Klaus Iohannis

Consultările iniţiate de preşedintele Klaus Iohannis cu partidele parlamentare pe tema situaţiei din justiţie încep astăzi, când la Palatul Cotroceni sunt aşteptate delegaţiile PNL, USR, PMP, UDMR şi grupul minorităţilor, scrie news.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, săptămâna trecută, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care îi invită la consultări, la Palatul Cotroceni, pe tema situaţiei din justiţie.

Consultările au loc joi şi vineri, iar fiecare delegaţie poate fi formată din maximum 5 persoane.

Joi, consultările încep la ora 15.00, cu delegaţia PNL, întâlnirea fiind programată să dureze o oră.

De la 16.00 este programat USR, iar la 16.45 urmează PMP, la 17.30 - UDMR şi la 18.15 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Vineri, consultările ar urma să înceapă la ora 11.00, cu PSD, şi să continue la 12.00 cu delegaţia ALDE. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că nu va merge la discuţii, dar că PSD va fi reprezentat de o delegaţie formată din trei membri. "Eu sigur nu merg, dar de la noi de la partid o să meargă. Nu-mi place personajul", a spus Liviu Dragnea.

Mircea Dinescu: 'În sfîrșit, Iohannis a înfiat un copil: Lazăr e copilul din flori al Ciumei Roșii'

În schimb, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat că partidul pe care îl conduce nu va onora invitaţia la consultări, afirmând că Iohannis nu e interesat de consultări reale, ci doar de simularea lor.

Şeful statului a declarat, miercuri, că are foarte multă deschidere pentru consultările cu partidele şi că i se pare ciudat să refuzi o ofertă la dialog cu preşedintele României.

"Este o consultare cu foarte multă deschidere din partea mea. Consider că dacă am convocat un referendum care are ca temă principală justiţia, integritatea, lupta anticorupţie şi situaţia din justiţie acum se tot discută şi se tot discută şi din păcate multe chestiuni sunt foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiţie, atunci o discuţie se impune. Dar, sigur, sunt dispus, în marja acestor consultări, să discut şi alte teme cu care vin reprezentanţii partidelor", a declarat preşedintele Iohannis.

"Faptul că unii nu vor să vină la discuţii cu preşedintele României mi se pare ciudat, nu oblig pe nimeni, e o ofertă. Să refuzi o ofertă la dialog parcă este cel puţin ciudat. Deci, în continuare, chiar dacă unii au spus că nu vin, dacă se răzgândesc, sunt bine-veniţi. Eu îmi doresc un dialog real cu partidele parlamentare”, a precizat preşedintele.