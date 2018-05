Se încinge lupta: variantă surpriză pentru o candidatură la alegerile prezidențiale

Începe lupta cea mare pentru alegerile prezidențiale din 2019, iar președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, aruncă pe scenă o variantă spectaculoasă. El susține că Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, poate fi un bun candidat la prezidențiale datorită prestigiului de care se bucură.

”Dragi prieteni, Presedintele Academiei Romane si VicePresedinte CNMR in perioada 2016-2017 Acad Ioan Aurel Pop poate fi un candidat cu sanse la Presedintia Romaniei. Pe langa cei anuntati deja oficial sau neoficial, Pop poate fi un adversar puternic tinand cont de prestigiul castigat, patriotismul dovedit si educatia si cultura dobandite! Cu conditia sa aibe o legatura mai stransa cu Ministrul Educatiei si sa aduca modernizare si rezultate imediate in domeniul educational, academic si identitar!Nu fac eu vreun anunt in numele nimanui ci imi dau si eu cu parerea si RASPUND la intrebarea diversilor prieteni de pe fb de ce nu candidez? Pt ca nu ma reprezinta acest rol insa CNMR si Romania au resurse curate de candidati. Si voi mai da si alte exemple pt ca m-am saturat de speculatiile unor oameni de nimic care vocifereaza intruna ca CNMR este o platforma pt o posibila candidatura a mea la anul. NU. NICI NU SE PUNE PROBLEMA. Voi ramane sa monitorizez politicul dar ma obosesc deja atacurile gratuite ale unor speriati...NU E CAZUL. Iar CNMR va ramane platforma civic-social-academica cea mai puternica din Romania.”, arată Alexandru Cumpănașu.