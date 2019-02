Secția care o anchetează pe Kovesi, după acuzațiile de subordonare politică : Sunt atacuri grave și nefondate. O ofensivă fără precedent

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție reacționează după acuzațiile de subordonare politica, sustinand ca sunt atacuri grave si nefondate. De asemenea, Sectia face apel la politicieni si la formatorii de opinie sa aiba o atitudine rezervata. Reactia vine dupa ce Kovesi a declarat ca citarea ei la Parchet este o razbunare, iar liderii din opozitie au acuzat ca este o actiune menita sa o impiedice pe fosta sefa a DNA sa obtina functia de sef al Parchetului European.

"Conducerea structurii atrage atentia asupra pericolului creatdeastfel de atacuri grave si total nefondate la adresa independentei procurorilor care isi desfasoara activitatea in cadrul Sectiei, cu profesionalism si obiectivitate. Acreditarea ideii ca procurorii din Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie actioneaza ca pluton de executie si ca aceasta Sectie se dovedeste o maciuca in mana puterii politice reprezinta o ofensiva fara precedent si o presiune extrem de periculoasa asupra magistratilor implicati in derularea procedurilor judiciare in curs. Precizăm, clar si raspicat ca procurorii din cadrul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justilie procedeaza intotdeauna la aplicarea intocmai a legii, indiferent de calitatea persoanei vizate, de dosarele penale instrumentate, asigurand respectarea drepturilor procesuale ale acestora, inclusiv a prezumtiei de nevinovatie, crearea acestei structuri de parchet fiind tocmai o garantie a independentei magistratilor si, nicidecum un instrument de represiune asupra acestora, astfel cum, in mod tendentios si nefondat, se afirma de anumite voci din spatiul public. Atragem atentia asupra faptului ca orice incercare de intimidare a procurorilor in activitatea pe care acestia o desfasoara reprezinta presiuni si ingerinte nepermise in activitatea procesual penala, sens in care facem apel la toti reprezentanlii partidelor politice si a formatorilor de opinie la adoptarea unei atitudini decente si rezervate, libertatea de exprimare trebuind a fi mentinuta in limitele rezonabile ale unui discurs public moderat si echilibrat", transmite Sectia.