Secretarul de stat în Ministerul Muncii Cătălin Boboc: Îmi voi depune candidatura pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Brăila

Secretarul de stat în Ministerul Muncii Cătălin Boboc, în prezent preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene a PNL Brăila, a declarat că va candida pentru funcţia de prim-vicepreşedinte în cadrul organizaţiei.

"Îmi voi depune candidatura pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Brăila. Prea mult timp această filială a fost numai în certuri şi scandaluri, cred că este de datoria noastră, a celor cu experienţă, să facem ceva şi să oprim aceste certuri, care nu au adus nimic bun. Trebuie să punem umărul fiecare cu ce putem şi cu ce ştim, ca să construim ceva. Trebuie să închidem această perioadă, pentru că nu aduce nimic bun organizaţiei, este o perioadă de incertitudine. Trebuie să ne apucăm concret de treabă şi să ştie fiecare ce are de făcut", a declarat Cătălin Boboc, pentru AGERPRES.

În ceea ce priveşte alegerile de la nivel naţional din PNL, programate în toamnă, Cătălin Boboc a precizat că îşi menţine decizia pe care a luat-o cu ceva vreme în urmă, aceea de a-l susţine la preşedinţia PNL pe Florin Cîţu, scrie Agerpres.ro.

"Eu mi-am exprimat deja un punct de vedere şi, cum niciodată de când fac politică nu am umblat la şapte capete, nu am să o fac nici acum. Decizia mea este aceea de a-l susţine la preşedinţia PNL pe premierul Florin Cîţu. Deciziile acestea importante trebuie luate cu chibzuinţă şi cu gândul la multe aspecte, nu sunt decizii subiective, pe care să le iei la impuls. Sigur că va fi o discuţie împreună cu colegii noştri. Eu am trecut de multe ori prin astfel de situaţii şi am fost direct implicat şi am să le explic colegilor punctul meu de vedere. Da, sigur, la final, fiecare va decide pentru el. În ceea ce mă priveşte, opţiunea este fermă, clară, de sprijin pentru premierul Florin Cîţu. Opinia mea este că, pentru PNL, acesta este drumul corect astăzi", a mai menţionat Cătălin Boboc.