Secretarul de stat Tudor Polak, reabilitat total. Detaliile inedite ale unei răfuieli interne de partid

Totul a ieşit la iveală în urma acuzaţiilor făcute de consilierul judeţean Cristian Turcu, care spune că dacă el este forţat să demisioneze din cauza unei condamnări penale din trecut, atunci toţi cei aflaţi într-o situaţie similară ar trebui să facă la fel. Tudor Polak (34 ani) este secretar de stat în Ministerul Muncii.

Luptele politice duc și la situații inedite. Se întâmplă la Vaslui unde o mică răfuială internă din PNL a scos la iveală lucruri interesante. Cristian Turcu, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, între timp demisionar, şi-a apărat trecutul penal invocând că nu este singurul politician din judeţ care ocupă o funcţie publică. El a arătat cu degetul spre fostul său coleg de partid, actualul secretar de stat în Ministerul Muncii, Tudor Polak, despre care a spus că ar fi avut o condamnare penală și că ar trebui și el sancționat. Numai că lucrurile sunt puțin mai nuanțate - la data numirii în funcția publică Tudor Polak era deja reabilitat și deci fără cazier.

Turcu l-a indicat pe Tudor Polak, afirmând că acesta ar fi suferit „o condamnare de doi ani şi jumătate cu suspendare pentru conducere sub influenţa alcoolului”. Secretarul de stat Polak a refuzat să comenteze acuzaţiile aduse de consilierul demisionar, afirmând că nu se coboară la nivelul lui Cristian Turcu. Polak a refuzat să infirme sau să confirme dacă a suferit o condamnare penală, relatează Adevărul.

În realitate, secretratul de stat Tudor Polak a fost condamnat penal în septembrie 2010 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Dosarul său nu se mai regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, acesta fiind şi motivul pentru care a plan mister asupra acestui caz. Tudor Polak a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală. A fost depistat beat la volan, după ce a tamponat o altă maşină.

”În motivarea rechizitorului s-a reţinut că, in ziua de 07.02.2008, orele 07.20, inculpatul Polak Tudor a condus autoturismul Mitsubishi din direcţia Piaţa Unirii către Piaţa Universităţii şi a intrat în coliziune cu autoturismul condus de martorul V. A., rezultând avarierea celor două autoturisme. Agenţii de poliţie ce s-au deplasat la faţa locului, l-au testat pe inculpat cu aparatul etilotest, ocazie cu care s-a constata ca inculpatul se afla sub influenta băuturilor alcoolice, rezultând o valoare de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat, după care a fost condus la INML unde i s-au recoltat 2 probe biologice la orele 09.45 şi 10.45, rezultând următoarele valori ale alcoolemiei: 1,15 g%o si respectiv 1,10 g%0. Totodată, în motivarea rechizitoriului s-a arătat că expertiza medico –legală nr. 1336/i/2008 a stabilit că inculpatul putea avea teoretic o alcoolemie de cca 1,40 g%0 la momentul constatării faptei de către organele de poliţie”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

În faţa judecătorilor Tudor Polak a recunoscut în noaptea respectivă consumase whisky, aproximativ 200-250 de ml, iar dimineaţă s-a urcat la volan. La stabilirea pedepsei, judecătorii au ţinut cont de conduita inculpatului anterior comiterii faptei, de lipsa antecedentelor penale, conduita sinceră a acestuia. Astfel, Tudor Polak a fost condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare, fiindu-i stabilit un termen de încercare de doi ani şi jumătate. Sentinţa a rămas definitivă, nefiind contestată nici procurorii, nici de inculpat. Între timp, Polak s-a reabilitat, şi el, de drept.

Tudor Polak a fost numit secretar de stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la începutul acestui an. Este preşedintele organizaţiei municipale Vaslui a PNL, a candidat pentru postul de primar al municipiului Vaslui, iar în prezent candidează pentru un post de deputat.