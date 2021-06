Selecționerul Italiei după meciul cu Austria: Am meritat să obţinem această victorie, chiar dacă am luat acel gol în finalul meciului

Selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, a declarat că echipa lui a meritat să câştige partida cu Austria din optimile de finală ale Euro-2020.

"Am meritat să obţinem această victorie, chiar dacă am luat acel gol în finalul meciului. A trebuit să luăm unul. În prima repriză am fi putut înscrie. În a doua, am suferit fizic, dar în cele din urmă am câştigat şi am meritat. Am câştigat acest meci datorită jucătorilor care au venit de pe bancă, au intrat cu mentalitatea potrivită şi au găsit o modalitate de a rezolva acest meci. Federico (n.r. - Chiesa) şi (n.r - Matteo) Pessina au fost foarte buni. Am ştiut că va fi un joc dificil. Un meci atât de dificil ne poate face bine. Meciurile pot merge prost, dar am pus voinţă. Belgia sau Portugalia în sferturi? Sunt două echipe extraordinare, dificile...", a spus Mancini, potrivit lequipe.fr, citat de news.ro

Reprezentativa Italiei s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European, trecând în optimi de naţionala Austriei, sâmbătă seară, scor 2-1 după prelungiri, pe stadionul Wembley, la Londra.

Au marcat Chiesa ’95 şi Pessina ‘105 pentru italieni, respectiv Kalajdzic ‘114 pentru Austria.

În minutul 65, un gol al austriacului Arnautovic a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR.