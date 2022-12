Selecţionerul Portugaliei: 'Am mare încredere în echipă, dar înfrângerea cu Coreea de Sud e un avertisment'

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Portugaliei, Fernando Santos, a declarat vineri seara, după înfrângerea lusitanilor în faţa Coreei de Sud (1-2), în Grupa H, la CM 2022 din Qatar, că are mare încredere în jucătorii săi, dar eşecul suferit este un "avertisment", scrie AFP.

"Ştiam că adversarul are o echipă de înaltă calitate. Jucătorii coreeni au rămas bine în joc. Am încercat mai multe strategii pentru a contracara atacurile lor. Ne-am creat şi noi câteva ocazii mari. Am încercat să-i neutralizăm pe coreeni, să ne corectăm greşelile, dar spre final ne-am pierdut organizarea. Coreea de Sud a controlat mai bine jocul, noi am pierdut puţin din concentrare şi am luat un gol pe contraatac, asta se poate întâmpla. Suntem dezamăgiţi. Deşi suntem primii în grupă, ne-am dorit să câştigăm pentru a ne creşte încrederea. Eu am mare încredere în echipa mea, dar acesta este un avertisment. Ştiu că a fost şi o polemică între Ronaldo şi un jucător advers care a fost agresiv verbal, asta l-a deranjat. Noi trebuie să rămânem concentraţi", a spus Santos, potrivit Agerpres.

Selecţionata Portugaliei a fost învinsă de formaţia Coreei de Sud cu scorul de 2-1 (1-1), vineri, pe Education City Stadium din Doha, la Cupa Mondială de fotbal din Qatar, dar Seleccao a câştigat Grupa H, în timp ce Coreea de Sud s-a calificat dramatic în optimi.

Portugalia, deja calificată în optimile de finală, şi-a permis luxul de a-şi odihni câţiva oameni de bază în meciul cu Coreea de Sud, unul cu miză mai mică.

Portugalia a pierdut doar al doilea său meci în ultimele 15 partide jucate în grupe la Cupa Mondială (8 victorii, 5 egaluri).

În 2002, la Cupa Mondială pe care a găzduit-o împreună cu Japonia, Coreea de Sud a învins Portugalia în grupă cu 1-0.

În optimi, la turneul final din Qatar, Portugalia va juca împotriva formaţiei clasate pe locul secund în Grupa H, Elveţia, pe 6 decembrie (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00).