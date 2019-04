Semnal de alarmă tras de ONU: Taberele rivale din Libia nu mai ţin cont de nimic şi au trecut la atacarea zonelor civile

După mai mult de trei săptămâni de lupte sângeroase între taberele rivale în regiunea Tripoli, situaţia umanitară este "gravă şi riscă să se deterioreze şi mai mult", a atenţionat luni Maria de Valle Ribeiro, adjuncta emisarului ONU în Libia, într-un interviu pentru AFP, potrivit agerpres.ro.

Lupte au loc la sud de Tripoli între forţele loiale Guvernului de Uniune Naţională (GNA), recunoscut de comunitatea internaţională, şi cele ale mareşalului Khalifa Haftar, care deţine controlul asupra estului Libiei şi care a lansat la 4 aprilie o ofensivă pentru a cuceri capitala.

"Atât timp cât această situaţie militară continuă, trebuie să ne aşteptăm la o deteriorare" a situaţiei umanitare, a declarat Maria do Valle Ribeiro. "Când vedem utilizarea de mijloace aeriene, bombardamentele fără discernământ asupra zonelor dens populate după cum am văzut săptămâna trecută, este greu să fii optimist", a estimat adjuncta şefului misiunii ONU în Libia (Unsmil), misiune însărcinată în special cu ajutorul umanitar. Potrivit Mariei do Valle Ribeiro, situaţia umanitară din Libia este deja gravă, în condiţiile în care conflictul a intrat în a patra săptămână.

Din 4 aprilie, cel puţin 278 de persoane au fost ucise şi 1.332 au fost rănite în acest conflict, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Cel puţin 40.100 de civili au fugit din calea luptelor, iar alţii sunt în continuare blocaţi în zonele de conflict, în special la periferia sudică a Tripoli, zone unde echipele de salvare şi organizaţiile umanitare ajung cu mare dificultate, a subliniat Maria do Valle Ribeiro. De asemenea, "3.500 de migranţi şi refugiaţi se află în pericol în centrele de detenţie situate lângă zonele de conflict", a adăugat ea, precizând că 800 au fost deja evacuaţi din centrele din Ain Zara, Abou Slim şi Gasr ben Ghachir.

Consecinţele luptelor repercutează mult dincolo de zonele de conflict şi suscită "îngrijorări cu privire la serviciile de bază" în capitală, la provizionarea cu apă şi energie electrică" şi la serviciile medicale, precum şi referitor la "disponibilitatea de produse de primă necesitate şi la preţurile lor", a explicat ea, precizând că acoperirea acestei urgenţe militare necesită cel puţin 10,2 milioane de dolari (9,1 miliarde de euro).

Pradă instabilităţii după prăbuşirea regimului lui Muammar al-Gaddafi în 2011, Libia este din nou, din 4 aprilie, scena unor violenţe şi a ofensivei lansate de Khalifa Haftar asupra Tripoli, sediul GNA condus de Fayez al-Sarraj.