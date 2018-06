Senatoarea care a trecut la PSD face dezvăluiri EXPLOZIVE despre jocurile de culise din PNL

Senatoarea Siminica Mirea face dezvăluiri incendiare despre modul în care se luau deciziile importante în PNL. După ce și-a anunțat transferul la PSD ieri, în plină campanie de adunare de voturi, Siminica a acordat un interviu în exclusivitate pentru Digi 24.

"Din păcate am luat această decizie cu foarte multă durere, ca să spun aşa. Eu am fost în PDl, după aceea în PNL, în urma fuziunii, am făcut tot ce am crezut eu că este mai bine pentru Partidul Naţional Liberal. Mi-aş fi dorit să fim o echipă şi din păcate am observat că în ultimul timp PNL nu a mai fost alături de oameni, alături de cei care îşi doreau cu adevărat să facă opoziţie, pentru că aşa-zisa opoziţie pe care Partidul Naţional Liberal vrea să pară că o face este mai mult... nici nu găsesc acum cuvântul... o mare prefăcătorie. (...) Haideţi să începem cu Codul administrativ. În ziua votului la Codul administrativ am fost rugaţi de domnul preşedinte Orban să nu votăm acest Cod. Dacă mă întrebaţi pe mine, nu mi se pare corect, nu cred că aşa trebuia să facem opoziţşie. Colegii mei, în comisiile de specialitate, au venit cu amendamente, au lucrat la acele amendamente, parte din ele au fost aprobate şi după aceea ni s-a spus, în ziua votului, să nu mai votăm Codul administrativ. Eu cred că dacă se dorea să votarea Codulului administrativ de către Partidul Naţional Liberal, puteam face altceva. Puteam să nu ne prezentăm la şedinţe, puteam să ieşim la presă şi să spunem de ce nu suntem de acord şi aşa mai departe. Şi sunt multe, multe lucruri de acest fel", a declarat Simica.