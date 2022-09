Senatoarea Șoșoacă, după ce fiul ei a fost prins băut la volan: 'Băiatului meu i s-a înscenat un dosar la ordin politic'

Diana Şoşoacă reacţionează după ce fiul ei a fost prins de poliţişti băut la volan, sâmbătă dimineaţă. Senatoarea susţine că tot ceea ce s-a întâmplat sâmbătă dimineaţa este o înscenare şi face acuzaţii dure la adresa poliţiştilor.

„Băiatului meu i s-a înscenat un dosar la ordin politic. Din 15 februarie 2021 anunț ca i se va înscena băiatului meu un dosar pt consum de droguri sau consum alcool. 4 echipaje de politie il asteptau la 8 dimineata, in timp ce eu eram la Iasi. Nimeni din presa nu mi-a acordat drept la replica. Ce nu va spune presa este ca au pus cainii de droguri pe el si i-au pus testul de droguri care a iesit negativ. Este sportiv de performanta, azi are meci in campionat. Sunt testati nonstop alcool si droguri. Norocul lui ca a fost insotit si de alti colegi, caci altfel ii plantau si alte lucruri, ca sa nu zicem droguri!”, a scris Şoşoacă pe Facebook, potrivit România TV.

Fiul senatoarei Diana Șoșoacă a fost prins beat la volan. Oamenii legii l-au urmărit și în cele din urmă l-au prins. Tânărul teribilist de numai 20 de ani a rămas fără permis. La testarea cu etilotestul, agenții au descoperit că acesta avea 0,23 mg alcoolemie alcool pur în aerul expirat.

„În această dimineață, în jurul orei 7:55, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN1, în zona intersecției cu DJ 101-Balotesti, polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu a oprit. Polițiștii rutieri au procedat la urmărirea autoturismului, iar după o distanță de aproximativ 300 m au reușit să-l oprească. Conducătorul autovehiculului, respectiv un bărbat, în vârstă de 30 de ani, a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind negativ la consumul de substanțe psihoactive. În cauză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002, cu amendă în valoare de 1885 lei, iar ca sancțiune contravențională complementară, i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, pe o perioadă de 120 de zile”, arată un comunicat al Poliției.